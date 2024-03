“No haría muchos proyectos”: novia de Jhonny Rivera confesó si le ve futuro a su relación con el cantante

La novia de Jhonny Rivera, Jenny López, volvió a pronunciarse en las redes sociales respecto a su relación con el cantante luego de haber sido interrogada sobre un asunto en el que se hace referencia a la diferencia de edad entre ambos, revelando si ha considerado tener algo duradero con él o solo se trata de algo pasajero.

El par de artistas ha sido duramente criticado desde que se dio a conocer su romance en 2023, siendo el foco central el hecho de que hay una diferencia de casi 30 años de edad entre ellos, etiquetando al cantante como un “asaltacunas” en más de una oportunidad.

Puede leer: ¿Le falló la memoria?Jhonny Rivera casi arma un escándalo por el supuesto robo de su carro

Recomendados

Pero, con el paso del tiempo las críticas fueron cesando y pudieron notar un ambiente de tolerancia y aceptación, recibiendo también el apoyo de varios fanáticos en el proceso.

Sin embargo, las críticas no han desaparecido del todo, ya que a través de sus historias ambos reciben algunas preguntas respecto a su diferencia de edad de vez en cuando, en especial Jenny López, quien no duda en pronunciarse al respecto cada vez que se presenta la oportunidad.

Y en este caso no fue la excepción, aprovechando la pregunta de un seguidor para revelar si ha pensado en el futuro de su relación al estar involucrada con un hombre mayor que ella y todo lo que esto conlleva.

Ante la interrogante, la novia de Jhonny Rivera contestó: “si yo me pongo a pensar en qué va a pasar de aquí a 15 años, 20 años, pues no haría muchos proyectos, no me levantaría con entusiasmo para muchas cosas. Y lo mismo para mi relación, yo me estoy disfrutando el ahora, el presente”.

Lea también: Jhonny Rivera le dio hermoso regalo a quinceañera que lo invitó a su fiesta; la puso a llorar de la emoción

Su relación con Jhonny Rivera ha cambiado un aspecto de Jenny López

En el mismo clip, la cantante también contó que antes de protagonizar su romance con el artista solía ser un poco más complaciente con las personas a su alrededor, buscando la aprobación de otros en el proceso

“Siempre la gente quiere darle gusto a los demás, y me incluyo ahí. Yo toda la vida esperé que fuera el momento indicado para las cosas, intentaba buscar una aprobación de los demás, y esperar, porque el tiempo, porque el futuro, cuando muchas veces no nos ponemos a pensar que es hoy el momento de vivir las cosas”, dijo la novia de Jhonny Rivera.

Sin embargo, en el mismo clip dio a entender que esto es algo del pasado, dejando entrever que a propósito de su nuevo romance ha cambiado un poco esta característica.