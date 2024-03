¿Le falló la memoria?Jhonny Rivera casi arma un escándalo por el supuesto robo de su carro

El reconocido cantante de música popular, Jhonny Rivera, vivió un momento de angustia en su gimnasio habitual, luego de creer que su carro había sido robado por unos delincuentes. Sin embargo, lo que parecía ser un gran problema se convirtió en una divertida anécdota para el artista.

Rivera compartió la experiencia a través de sus redes sociales, donde relató cómo había estacionado su vehículo en el gimnasio y luego, al regresar, no lo encontró en el lugar donde lo había dejado. “Cuando no lo vi, ese susto tan berraco, dije: ‘Dios mío, me robaron el carro’”, compartió el cantante.

Inmediatamente, comenzó a cuestionarse si había dejado las llaves expuestas o si había cometido algún descuido que permitiera el robo del vehículo. Incluso, llegó a acercarse al celador del lugar para solicitar revisar las imágenes de las cámaras de seguridad en busca de pistas sobre el paradero de su carro.

Sin embargo, antes de armar un escándalo, el intérprete de “Mi decisión” recordó un detalle que lo llevó a darse cuenta de su error. “Cuando ya iba a armar un miercolero allá, me acordé, que pena, soy tan elevado, parce”, admitió entre risas el cantante.

Esta no es la primera vez que Rivera comparte anécdotas sobre su despiste. En otro video, el artista reveló una situación similar en la que, mientras hablaba por teléfono, comenzó a buscar su móvil desesperadamente, solicitando la ayuda de quienes estaban cerca. Fue necesario que le recordaran que estaba hablando por teléfono para que finalmente comprendiera su confusión.

Jhonny Rivera mencionó que este tipo de situaciones sirve como recordatorio de que todos podemos cometer errores, incluso en situaciones aparentemente simples. Aunque su breve susto en el gimnasio se resolvió rápidamente, dejó a sus seguidores con una sonrisa y una lección sobre la importancia de mantener la calma ante los imprevistos.