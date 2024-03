Juan David le tuvo miedo al hijo de Sandra Muñoz y le puso fin a su romance

Tal parece que otro de los romances que se han dado dentro de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, como lo es el de Juan David Zapata con la modelo Sandra Muñoz ha llegado a su fin.

Al menos así lo dejaron ver en una conversación que la expareja tuvo en la sala sobre lo sucedido con la visita del cantante Julián Cabrera, más conocido como ‘Kookyy’, quien expuso el comportamiento que el deportista ha tenido con su madre.

“Pues con la llegada de tu hijo hoy, lo tomo por lo que le dijo la mamá a Melfi. Siento que debemos parar. Obviamente no quiero que ese tipo de cosas cambien. En que por ejemplo nos la sigamos llevando bien y que tú vas a poder contar conmigo siempre. Ahorita siento que lo mejor es parar, por ese tipo de cosas de las cuales yo sentí esta semana que te las dije, y siento que ahorita como que no es el momento, sí, aquí estamos encerrados 24/7″

View this post on Instagram

Seguidamente hablaron de la carta que ella le entregó a él en la penúltima gala de eliminación y que derivó en una sanción para ambos, así como la reorganización en ese entonces de los equipos Infierno y Cielo. El deportista le cuestionó sobre la pregunta que había en la misiva, ya que asegura que no solo él sino Colombia, Panamá y el resto de Latinoamérica están ansiosos por conocer qué decía la carta.

Es de recordar que el hijo de Sandra es el más reciente “congelados” de ‘La Casa de los Famosos’, al tenerla de frente no dudó en expresarle todo su amor, y le aseguró que lo estaba haciendo bien en competencia, pero que debía ser amable. Le indicó que la relación es momentánea, y que ella era una “diva”, por lo que no debía conformarse con poco.

“Amor de mi vida, te amo tanto, lo estás haciendo excelente, estamos muy orgullosos de ti eres una mujer excelente y una madre increíble. Sigue mostrando esa mujer fuerte que eres, pero también quiero que muestres esa mujer amable, amorosa, con compasión, con tacto. Quiero que sigas haciendo las cosas bien, me estoy encargando de todo, gracias por ser esa madre perfecta que eres”, dijo Julián Cabrera, el hijo de Sandra.

Por un momento se separó de ella para hablar al deportista quien tiene un romance con la modelo y fue directo a hacerle un reclamo de manera ligera a Juan David Zapata por lo que vive con su mamá.

“Algo que me enseñó mi mamá es que hay que ser serio, hay que ser sincero, hay que ser honesto. Hay que estar puesto para una cosa y no para todo el mundo. El que se enfoca en 10 coas con el tiempo no llega a hacer nada. Entonces, métale”

— Juan David Zapata