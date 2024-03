Así luce actualmente la niña de ‘La Voz Kids’ que fue meme por divertida respuesta a Fanny Lu

‘La Voz Kids’ de Caracol Televisión es un programa de competencia de canto para niños entre 7 y 15 años, donde los participantes tienen la oportunidad de mostrar su talento en el escenario y ser guiados por coaches expertos en música.

Lo que hace que ‘La Voz Kids’ sea tan especial es que no solo se enfoca en el talento de los niños, sino también en su personalidad y carisma. Los coaches trabajan con ellos para mejorar su técnica vocal y ayudarles a crecer como artistas.

Además, el programa cuenta con una producción de alta calidad que hace que la experiencia sea aún más emocionante para los espectadores. Desde las audiciones a ciegas hasta las batallas y la gran final, cada episodio es un espectáculo lleno de emociones.

Recomendados

Pero lo más importante es que ‘La Voz Kids’ es una oportunidad única para que los niños puedan cumplir sus sueños y demostrar su talento al mundo. Muchos de los participantes han logrado grandes cosas después del programa, como lanzar sus propios álbumes o convertirse en estrellas de televisión o la música.

De hecho, un particular momento se vivió en la cuarta temporada donde los jurados eran Andrés Cepeda, Fanny Lu y Sebastián Yatra, quienes noche a noche buscaron cuál era el menor más talentoso de toda Colombia.

El divertido encuentro se llevó a cabo durante las Audiciones a Ciegas, cuando la pequeña interpretó el exitoso tema musical ‘Locked out of heaven’ en frente de Fanny Lu, Andrés Cepeda y Sebastián Yatra. Pese a que no logró pasar a la siguiente fase de la producción, sí se quedó inmortalizada en la memoria de los televidentes gracias a su inocencia.

Fanny Lu le preguntó en qué año estaba, refiriéndose al grado escolar; no obstante, la niña se hallaba tan asustada que terminó contestando “en 2019″ de manera dubitativa y generando risas en el público y los jurados.

Lo cierto es que luego de cinco años, Camargo subió un video a sus redes sociales refiriéndose a lo que llama “su momento más humilde”.