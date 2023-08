Sebastián Yatra se metió en un problema con su ídolo por ‘mentir’ sobre sus habilidades

Sebastián Yatra trató de impresionar a uno de sus ídolos deportivos, pero en el proceso terminó envuelto en una situación comprometedora en la que por presumir de ciertas habilidades deportivas habría quedado muy mal parado, algo que él mismo admitió en un curioso video de Instagram.

El cantante suele publicar todo tipo de contenido en sus redes sociales: desde adelantos y promociones de sus nuevos temas, pasando por detalles de su día a día, hasta momentos más divertidos en donde varias de sus ocurrencias se convierten en protagonistas de entretenidas historias que logran sacarle una carcajada a más de un seguidor.

Pero también suele compartir momentos sobre una de sus facetas: su lado deportista. Y es que, a través de diversas historias, el joven muestra con frecuencia cómo disfruta viendo diferentes partidos, desde fútbol hasta tenis, dejando ver que son dos de sus grandes pasiones. Aunque también suele mostrar sus habilidades al participar en algunos partidos de fútbol.

Sin embargo, dejó ver que no solo es un aficionado de estos deportes, sino que también tiene contactos con figuras de este medio, mostrando a través de un video de Instagram que el tenista Carlos Alcaraz lo estuvo llamando para hacerle una inusual petición.

En el clip, se puede ver a Sebastián Yatra muy emocionado por recibir la llamada de quien considera uno de sus ídolos, algo que ha dejado claro en diversas oportunidades. Pero el joven no pudo salir de su asombro cuando el deportista le pidió que cantara uno de sus temas durante uno de sus partidos, algo que el colombiano no dudó en aceptar.

Sebastián Yatra terminó involucrado en un partido de tenis

Si bien el intérprete de ‘Vagabundo’ terminó aceptando la invitación de cantar en el partido de Alcaraz, las cosas rápidamente escalaron ya que además le hizo una divertida propuesta: participar junto a él en un partido de tenis.

Sin embargo, la respuesta de Sebastián Yatra lo terminó metiendo en un problema: “pero yo no juego tenis. No, mentira, yo sí juego tenis muy bien, tranquilo”.

Pero lo que Carlos no sabía en ese momento era que el colombiano le mintió, ya que al finalizar la videollamada le terminó confesando a sus fans que estaba metido en un problema porque realmente no sabía jugar: “¿Qué voy a hacer yo si no sé jugar tenis? Ay, en qué me metí”.