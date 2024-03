“Un abuso”: Mary Méndez contó sus malas experiencias con Avianca y sacó a relucir la atención de famosa aerolínea

Durante más de 20 años Mary Méndez ha hecho parte de la industria del entretenimiento siendo parte de programas como ‘También caerás’, ‘La banda francotiradora’ y actualmente hace parte de ‘La Red’ de Caracol Televisión, pero más allá de su presencia en la pantalla chica la samaria sacó a flote su rol como empresaria dándole paso a su propia marca de productos saludables ‘Fit Cook’ que está presente en varias ciudades del país. A pesar de las diversas obligaciones con las que cuenta Méndez también busca pasar tiempo de calidad con su familia y de paso tomarse unos días de descanso, pero aprovechó para contar sus malas experiencias con Avianca y destacar la atención de la aerolínea Latam.

La samaria desde su aparición a través de las redes sociales ha buscado ser lo más transparente posible con sus seguidores, pues según ella, busca mostrar tal y como es, aunque deja clara que sus fans no conocen ni la mitad de su vida, ya que hay cosas que prefiere dejar para su privacidad. Durante el más reciente fin de semana, Mary estuvo en su natal Santa Marta con el fin de darse un respiro de la capital.

Mientras que estaba en el aeropuerto la presentadora, aseguró: “Y me animé a darle la oportunidad a Latam Airline en mi intento de terminar la relación tóxica con Avianca... espero no tener que volver con “la ex”. Luego estar junto a su familia y retomando sus labores en Bogotá, la samaria decidió referirse al tema nuevamente debido al parecer, a la serie de comentarios que llegaron a sus redes sociales.

A través de un video, Mary aseguró que toda su vida ha sido fiel cliente de Avianca: “Eas más en el aeropuerto de Bogotá ni siquiera sabia, perdon esto es ignorancia, ni siquiera sabía que se entraba a Latam por otra puerta completamente diferente. Así de fiel era yo a Avianca, pero empieza a tener este tip ode comportamientos de poca fidelización que de verdad hace que uno se quiera ir”.

Asimismo, la también empresaria indicó que por este motivo decidió cambiarse a Latam, revelando algunas de los beneficios con los que cuenta esta aerolínea, entre ellos Wifi dentro de sus aviones, en las tres primeras sillas les ofrecen a los viajeros Coca-cola, agua, café, entre otras opciones, además de un paquete de papas y un snack. Cabe resaltar que la presentadora aseguró que desconoce si estas condiciones se dan para todo el avión.

Por otro lado, Mary aseguró que en otro de sus viajes a Santa Marta con Avianca quiso cambiar su vuelo, ya que llegó más temprano al aeropuerto sin importar el costo que esto tuviera, sin embargo, esto no fue posible. “Señorita yo pago la diferencia para no irme a las 3:45 sino a las 2, ‘no, no se puede’. Señorita, pero soy categoría gold, hay algo que hacer. ‘No nada’. El estatus gold sirve para un carajo esoy hablando de realidades”.

Sin embargo, esta no fue la única experiencia, pues durante la Semana Santa que se avecina decidió nuevamente viajar a Santa Marta, queriendo utilizar sus millas, pero Avianca le cobrar 40 mil millas: “Me parece un abuso, pero bueno llegué feliz con Latam. Ya tenía el vuelo a Santa Marta comprado con Avianca o sea que me tocó volver con la ex. Lo compré hace rato”.