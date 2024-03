La vida de la barranquillera Sofía Vergara no para, la carrera de la artista en este 2024 después del éxito de la serie ‘Griselda’ en Netflix no se detiene es así que la actriz y empresaria comenzó las grabaciones con público del show reality uno de los más vistos en Estados Unidos America’s Got Talent con Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel y Terry Crews.

Lo cierto, es que Sofía Vergara publicó unas perturbadoras fotos que asustaron a sus fans este fin de semana. En las imágenes se ve a la estrella colombiana hermosa en primer plano, pero detrás de la actriz se observa al público de America’s Got Talent con sus rostros totalmente distorsionados como si fueran zoombies o fantasmas. “La imagen es aterradora si se analiza de cerca”, escribieron algunos internautas en redes.

Las fotos que Sofía sube a sus redes siempre pasan por el ojo crítico de sus millones de fans y estas dieron mucho de qué hablar. “La embellecen a ella y horroriza a los demás”.

Recomendados

Sofía Vergara publicó perturbadoras fotos en Instagram que asustaron a sus fans

Pero, para todo existe una explicación y no es precisamente que ‘La Toti’ haya compartido el set del programa con espíritus del más allá sino que usó la tecnología para embellecer su imagen usando IA Inteligencia Artificial en las fotos, según señalaron algunos u otro filtro que habría distorsionado los rostros del público en el reality. Esta sería la explicación a la perturbadoras imágenes.

Sofía Vergara publicó estas fotografías en Instagram pero por favor díganme que ustedes también ven lo mismo que yo 😶 pic.twitter.com/U9gwynAu95 — usuario rulito 🍄 (@isamuelgomez_) March 18, 2024

Recientemente, la ‘Toti’, que también es productora de la serie ‘Griselda’ , habló con el diario El País, de España, y contó, entre otras cosas, detalles sobre los problemas que precipitaron su divorcio con también el actor estadounidense Joe Manganiello, a quien conoció en 2014 y con quien estuvo casada hasta julio de 2023, cuando la pareja le anunció al mundo su divorcio tras siete años de matrimonio.

Según contó la actriz, pese a tantas especulaciones, incluso rumores de infidelidad, su matrimonio “se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja”, aseguró tajante Vergara.

También puede leer: ‘La Toti’ Vergara, se gozó su regreso al país con tremenda parranda vallenata en pleno andén del norte de Bogotá

“Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre. Así que, si se presenta el amor, tiene que venir ya con hijos. Yo ya estoy casi con la menopausia, es una ley natural de vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca”, confesó la barranquillera con el desparpajo que la caracteriza.