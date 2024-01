“Soltera y feliz”: Sofía Vergara bailó curioso vallenato de Diomedes Díaz

Después de su visita a Colombia para promocionar la serie ‘Griselda’, que se estrenará el 25 de enero en Netflix, Sofía Vergara, la reconocida actriz colombiana, se trasladó a Miami, Estados Unidos, para continuar con sus compromisos laborales.

En sus redes sociales, la también conocida como ‘La Toti’ compartió un video donde se le ve bailando junto a unas amigas al ritmo de la curiosa canción ‘Caracoles de colores un tema de celebración’, interpretada por Diomedes Díaz, el cual se volvió viral rápidamente. “Otra noche en Miami”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, evidenciando su gusto por el vallenato, tal como lo demostró en Bogotá al bailar Matilde Lina en las calles. Un momento que no pasó desapercibido fue su encuentro con los futbolistas Lionel Messi y Luis Suárez en una discoteca.

Sofía Vergara bailó vallenato de Diomedes Díaz

El pasado fin semana, la ‘Toti’, que también es productora de la serie, habló con el diario El País, de España, y contó, entre otras cosas, detalles sobre los problemas que precipitaron su divorcio con también el actor estadounidense Joe Manganiello, a quien conoció en 2014 y con quien estuvo casada hasta julio de 2023, cuando la pareja le anunció al mundo su divorcio tras siete años de matrimonio.

Según contó la actriz, pese a tantas especulaciones, incluso rumores de infidelidad, su matrimonio “se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja”, aseguró tajante Vergara.

“Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre. Así que, si se presenta el amor, tiene que venir ya con hijos. Yo ya estoy casi con la menopausia, es una ley natural de vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca”, confesó la barranquillera con el desparpajo que la caracteriza.