Manuela Gómez respondió a la crítica que le hizo Yina Calderón en pleno baby shower de ‘Epa Colombia’

La influencer Manuela Gómez no ha permanecido en silencio frente a las críticas que recibió directamente de Yina Calderón durante el baby shower de la ‘Epa Colombia’. La ex participante del reality “Protagonistas de Nuestra Tele” tomó las redes sociales para compartir su experiencia sobre el encuentro con la otra creadora de contenido, el cual describió como desagradable.

En un video que se ha viralizado en las plataformas digitales, Gómez relató el breve intercambio que tuvo con Calderón, quien aparentemente la criticó por su elección de vestuario. Sin embargo, Manuela expresó que no estaba dispuesta a gastar energías ni emocionales en responder a ese tipo de comentarios, ya que se encuentra en un momento de tranquilidad y serenidad debido a su embarazo.

“Crucé unas palabras con Yina en el baby shower de la ‘Epa Colombia’. Siempre se refiere a mí de manera despectiva. Soy una persona muy respetuosa y prudente. Ella me dijo directamente que no era nada personal, pero criticó mi vestimenta en el evento. Yo simplemente la miré y le dije que estaba bien, que tenía razón, que yo era la peor vestida en la fiesta. En este momento, no estoy dispuesta a recibir el veneno de otras personas. Quiero paz para mi bebé”, expresó Gómez.

Lo que dijo Manuela Gómez sobre recibir la ropa de la hija de ‘Epa Colombia’

En la sección de preguntas y respuestas de su cuenta de Instagram, también se le consultó a Manuela si le molestaría recibir ropa usada de la hija de la ‘Epa Colombia’ para la suya. Sobre este tema, Gómez fue sincera al afirmar que no le importaría en absoluto recibir prendas usadas y que, de hecho, las aceptaría con gusto si provenían de ‘Epa Colombia’. Además, añadió que aún no había comprado nada para su hija Samanta.

El enfrentamiento entre Manuela Gómez y Yina Calderón parece haber generado un ambiente tenso, pero Gómez ha optado por mantener la calma y enfocarse en su bienestar y el de su futuro bebé. Su actitud de paz y aceptación ante las críticas reflejó su deseo de evitar conflictos innecesarios y concentrarse en lo que realmente importa en este momento de su vida.