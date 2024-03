Hijo de Sandra Muñoz se las cantó a Juan David en ‘La Casa de Los Famosos’

Un nuevo “congelados” llegó a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y esta vez estuvo protagonizado por Julián Cabrera, el hijo de la modelo Sandra Muñoz quien llegó de manera sorpresiva ante los demás participantes.

La entrada del joven se dio por la puerta principal mientras su madre estaba sentada junto a Juan David Zapata en el lobby de ‘La Casa de los Famosos’, al tenerla de frente no dudó en expresarle todo su amor, y le aseguró que lo estaba haciendo bien en competencia, pero que debía ser amable. Le indicó que la relación es momentánea, y que ella era una “diva”, por lo que no debía conformarse con poco.

“Amor de mi vida, te amo tanto, lo estás haciendo excelente, estamos muy orgullosos de ti eres una mujer excelente y una madre increíble. Sigue mostrando esa mujer fuerte que eres, pero también quiero que muestres esa mujer amable, amorosa, con compasión, con tacto. Quiero que sigas haciendo las cosas bien, me estoy encargando de todo, gracias por ser esa madre perfecta que eres”, dijo Julián Cabrera, el hijo de Sandra.

Recomendados

Y llegó la visita de Sandra su hijo.



Lo que deja esta visita.



Bonitas palabras para su mamá.



Mensaje claro para Juan David.



Y Sandra le hablo al hijo por ende iniciaría semana con castigo?



Video completo.#LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCol @_robertman pic.twitter.com/LgFmqOQRdy — JUAN CARLOS TOSCANO (@juanquintero22) March 18, 2024

Por un momento se separó de ella para hablar al deportista quien tiene un romance con la modelo y fue directo a hacerle un reclamo de manera ligera a Juan David Zapata por lo que vive con su mamá.

“Algo que me enseñó mi mamá es que hay que ser serio, hay que ser sincero, hay que ser honesto. Hay que estar puesto para una cosa y no para todo el mundo. El que se enfoca en 10 cosas con el tiempo no llega a hacer nada. Entonces, métale”, le fustigó Julián Cabrera a Juan David Zapata.

Julián Cabrera "Kookyy", el hijo mayor de Sandra Muñoz llega hoy a la casa a reencontrarse con su madre 💚🩵💯#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/mfiRk7VDwM — Neil Palacio (@neilpalacio_) March 18, 2024

Finalmente agradeció las creadoras de contenido digital Karen Sevillano y Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’, por las atenciones que le han brindado a su madre. Durante el “congelados” la participante se movió varias veces, por lo que seguramente será sancionada por ello.