“Se lo regalo enterito”: Sandra Muñoz envió indirecta a Isabella Santiago

Una de las parejas que se ha formado dentro de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia es la conformada por la modelo Sandra Muñoz y el deportista Juan David Zapata, pese a que la diferencia de edad es notoria entre ambos, se han dejado ver hasta hace poco más que románticos con sus acercamientos.

Sin embargo, el participante no solo ha estado detrás de Sandra Muñoz luego de fortalecer sus lazos durante la actividad en la que estuvieron atados por dos días semanas atrás, sino que este también ha hecho algo similar con la actriz Martha Isabel Bolaños y con la exreina de belleza Isabella Santiago.

La historia con Isabella Santiago empezó los primeros días de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, pero tuvo un alto repentino. Seguidamente los participantes se alejaron y él se le volvió a acercar hace dos semanas por la condición de líder de la semana que tenía ella, ya que este quería salvarse.

Pese a que no necesitó de su salvación, pues la eliminada terminó siendo la actriz Isa Sierra, el deportista continuó con sus coqueteos con Isabella Santiago, lo que produjo que los demás compañeros se dieran cuenta al punto que fue cuestionado por las creadoras de contendido Karen Sevillano y Natalia Segura Mena, más conocida en redes sociales como ‘La Segura’.

En ese momento el participante les aseguró que se quería dedicar tiempo para él pese a que no descartaba algo más intenso con Sandra fuera de competencia, y aprovechó de aclarar que no tenía ninguna atracción hacia Isabella Santiago.

Pero los acercamientos entre ambos continuaron y eso fue el detonante para que Sandra Muñoz se manifestara en pleno comedor delante de sus demás compañeros dejando al descubierto sus celos por Isabella Santiago.

"¿En algún momento dejó de ser libre? Es que no lo tengo claro, no he podido entender"

— Diana Ángel