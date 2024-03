¿Así pasa la tusa? Alejandro Estrada habló cómo ha logrado superar la traición de Nataly Umaña

Alejandro Estrada es un actor colombiano que ha participado en varias telenovelas y películas. Sin embargo, recientemente se ha vuelto más conocido por su vida personal que por su carrera como actor.

Hace unos días, Alejandro Estrada entró al un reality show del canal RCN llamado “La Casa de los Famosos”, donde su esposa Nataly Umaña le fue infiel con Miguel Melfi en varias ocasiones. De hecho, en la dinámica de congelados el artista ingresó a las casa para terminar su matrimonio de más de 12 años enfrente de toda Colombia.

Esta noticia causó gran revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Muchas personas criticaron a Alejandro por su reacción ante la situación, mientras que otros lo defendieron y mostraron su apoyo.

Lo cierto es que la infidelidad es un tema muy delicado y cada persona reacciona de manera diferente ante ella. No se puede juzgar a Alejandro por cómo manejó la situación, ya que no sabe lo que estaba sintiendo en ese momento.

Lo importante es que Alejandro decidió terminar su matrimonio después de enterarse de la infidelidad de su esposa. Es una decisión difícil y dolorosa, pero muchas veces es necesaria para poder seguir adelante y encontrar la felicidad.

En medio de una entrevista que concedió el artista al programa de entretenimiento de RCN ‘Hola Gente’, Alejandro Estrada, reveló como ha logrado superar el engaño que le ocasionó su esposa enfrente de toda Colombia.

La pregunta que le hicieron fue ¿cuál es la mejor cura para un desamor? Ante esto el actor respondió lo siguiente: “Bueno por lo menos como lo he vivido yo, es vivirlo jaja, es dejarlo salir, si hay que llorar hay que llorar, acompañarse definitivamente de personas que no te digan que debes hacer, sino que te apoyen en las decisiones que estás tomando si realmente estás fortalecido, no parar de trabajar, mantener la mente ocupada, pero 50/50, no solo es estar ocupado y ocultar los sentimientos, sino dejarlos salir”, finalizó el actor.