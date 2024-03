¿Hay un triángulo amoroso en ‘La Casa de los Famosos’?

A los pocos días de iniciar ‘La Casa de los Famosos’ Colombia una relación que se veía venir era la del deportista Juan David Zapata y la exreina de belleza Isabella Santiago. Ambos participantes estaban en el mismo equipo y sus camas estaban una al lado de la otra.

En reiteradas oportunidades se les vio hablando muy pegados y la cercanía hacía creer que algo estaba surgiendo entre ellos. Al punto que llegaron a hablar al respecto algunas de las mujeres de ‘La Casa de los Famosos’.

Isabella Santiago le cuestionó a Martha Isabel Bolaños sobre su pensamiento con respecto a Juanda, y juntas llegaron a la conclusión de que seguramente no tendría prejuicios sobre la exreina de belleza.

#LaCasaDeLosFamososCol | Isabella no desaprovecha la oportunidad para acercarse a JuanDa 🫣🫢 o ¿al revés?



Conéctate a nuestra señal en vivo a partir de las 10:00 p.m. aquí https://t.co/G9T81dAC1J y 24/7 por la app de ViX pic.twitter.com/pem4JRcoiM — Canal RCN (@CanalRCN) February 16, 2024

Sin embargo, con el tiempo la cercanía empezó a tener su punto final y más tarde el participante le robó un beso a Martha Isabel bolaños en el baño mientras ella limpiaba, pero no pasó de allí.

A los días al participante se le vio más cercano a la modelo Sandra Muñoz y más cuando les tocó quedar juntos en la actividad que los mantuvo atados por varios días, pues ambos se dejaron ver muy románticos, haciendo que todos los televidentes se preguntaran qué pasó en entonces con el esposo de Sandra tras la canción que se hizo viral.

Mk, es feo cuando alguien te Utiliza, Ojalá Sandra abra los ojos, Ese Juanda Solo juega con ella y ella ahi guardándole la comida, Hasta se la tapa.#LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCo #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/bRCwo11IsV — FANTASMITA (@macarenareinosa) March 13, 2024

Pero la semana pasada el participante estaba nominado y podía salir de la competencia mientras Isabella Santiago como líder tenía la oportunidad de salvarlo, días antes durante la fiesta el joven se le acercó y los televidentes aseguraron que era por el interés de que Isabella actuara a su favor.

Parece que Isabella santiago no está tan mal como nosotros pensábamos, ya hasta karen y la segura han notado que juanda SI COQUETEA con ella, que sea sincero ya es otra historia, pero de que lo hace, lo hace, no hay mas que decir 🤭#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/p45i03DREk — Danna Ospina (@DannaOspina_) March 12, 2024

“A mí Sandra me gusta, me parece una mujer muy bonita físicamente y mucho más como persona. Ahorita yo me quiero enfocar en mí. Yo no estoy pensando en tener una relación, pero si el día de mañana empiezo a sentir más cosas por Sandra afuera voy a tener algo con ella”, le contó Juan David a Karen y ‘La Segura’. Pero estas no tardaron en seguirle cuestionando sobre lo que son sus intereses, ya que han notado que también está insistiendo con Isabella Santiago.

Que tibio ese Juan David, primero que no quiere tener nada con Sandra, seguido que nunca se metería con Isa Santiago por ser trans! ¿Entonces a que juega? A tener la atención?



#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/IvM8MfSN3S — Paola Salcedo M ✨ (@PaolaSalcedoII) March 14, 2024

“Nosotras hemos visto mucho visaje con Isabella Santiago, y no solamente nosotras sino toda la casa. Vos te le acercas, no te lo estaríamos diciendo si fuese algo de nosotras dos, pero ya lo ha visto Nataly, José Miel, la misma Isabella Santiago siento como que vos la miras de manera diferente”, dijo Karen Sevillano.