‘La Segura’ y Karen envían fuerte advertencia a sus novios Ignacio Baladán y Neider

No hay dudas de que las creadoras de contenido digital Karen Sevillano y Natalia Segura Mena, más conocida en redes sociales como ‘La Segura’, son dos de las participantes que saben cómo entretener a los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

Y es que ambas no solo son las protagonistas del segmento “Las Chismosas” en el que cuentan a detalle cada uno de los “galones” de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, así como la lectura que le dan a cada una de las reacciones.

Sin embargo, lejos de la competencia las esperan sus respectivas parejas, ya que ‘La Segura’ sostiene una relación sentimental con el creador de contenido Ignacio Baladán, mientras que Karen Sevillano con Neider García.

Pese a que ambos ya estuvieron de visita en la modalidad de “congelados” para sorprender a sus parejas y llegaron con mensajes y críticas sobre sus actitudes, ambas han decidido hablar de un tema que es punto de discusión en las parejas, como lo es la clave del celular.

“Baladán, donde vos, y te lo digo de una vez, ¿dónde está la cámara? Ignacio Baladán, donde yo salga, yo, yo salga en algún momento, y vos hayas cambiado la clave de tu teléfono tenes tu guardado, estás morrongueando y sin mucho pichaste también entonces, porque a son de qué un hombre cambia la clave de teléfono que uno ya tiene. Yo no cambio clave, y si la cambio se la doy” — ‘La Segura’

Al reclamo se sumó inmediatamente Karen Sevillano quien también apoyó el comentario de ‘La Segura’, y agregó otro a su novio Neider García sobre lo que ha estado haciendo en el tiempo que ella lleva encerrada en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

“Yo lo único que espero, es que mis seguidoras me estén guardando todo, pero vea muchachas, ustedes jueput@, no le quiten el ojo de encima a Neider”, expresó efusiva Karen Sevillano. Y ante esto ‘La Segura’ indicó que tras más de un mes ambos deben tener cansancio de estar encerrados en sus casas, por lo que no descarta que se junten para salir.

“Yo se lo voy a decir claramente, Neider puede salir todo lo que quiera, él puede hacer lo que quiera, que viaje si quiere, pero yo salgo de aquí y me entero que Neider ha salido todos los fines de semana y se la hago ¿vos sos un sin oficio o qué? ¿vos un desocupado o qué para estar saliendo todos los sábados?” — Karen Sevillano

Es de recordar que tras la visita de Ignacio Baladán y Neider García los televidentes manifestaron su cariño hacia ambos y resaltaron su ejemplar comportamiento, así como calidez humana de los dos.