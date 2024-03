“Dios y sus planes”: Kari Castillo de ‘A Otro Nivel’ reveló las razones por las que perdió su bebé

El inicio de la emisión de ‘La Red Caracol’ de este sábado 16 de marzo, le arrugó el corazón a muchos de los televidentes, que se enteraron de la dura situación que vivió la exparticipante de ‘A Otro Nivel’, Karina Castillo, quien contó frente a las cámaras del programa de entretenimiento, las razones que llevaron a la perdida de su bebé.

Para 2017, Castillo sorprendió a Colombia con su talento frente a los micrófonos en este programa musical de Caracol TV, en el que llegaron a la gran final Jessi Uribe y Jair Santrich . Aunque no ganó el concurso, Castillo sí aprovechó esta aparición para sacar adelante su carrera como cantante, incorporándose de a poco al mundo de la música popular; labor que la ha llevado a acumular una gran comunidad en Instagram que supera los 78.000 seguidores.

Entre lágrimas, Karina le reveló al formato de chismes que semanas atrás enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su vida, el fallecimiento de su bebé, al que estaban esperando con ansias junto a su pareja. Las razones, una falla en el corazón que según sus especialistas lo hacía inviable para la vida extrauterina:

Recomendados

“Yo me enteró de que estoy embarazada porque me da un mareo y fue un momento mágico. (...) Según se veía, él tenía una inflamación muy grande en el ‘pechito’ y en el cuello, sus latidos no eran muy uniformes. (...) El médico me dijo que no había un diagnóstico muy alentador y que era grave para el bebé”, expresó Castillo.

“El corazón tenía un ‘huequito’, para decirlo en palabras castizas. (...) Me dijeron que mi bebé era inviable para la vida extrauterina. (...) Ninguna mamá se espera unas palabras de esas. (...) Tuve la oportunidad de verlo, consentirlo y darle un besito. (...) Me quedé con él unos diez minutos y lo dejé ir. Dios y sus planes”, añadió.