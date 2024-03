¿Si es soltero? Culotauro se sinceró sobre su última relación antes de Diana Ángel en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ es una de las producciones recientes más comentadas de RCN, pues seguir a varias de las figuras públicas del país dentro de la competencia y ver los retos que la convivencia les pone, pues muchos han declarado que ver converger tantas personalidades es lo más complicado del reality. Aunque la convivencia es un reto, muchos han dejado ver que el amor también florece dentro de la casa, una de las parejas más seguidas del programa son Diana Ángel y Culotauro, que han mostrado gran cercanía y poco a poco se ha convertido en una relación.

Muchos de los seguidores del comediante indicaron que tenia una pareja poco antes de entrar a la casa, y el mismo humorista declaró que terminó su relación poco antes de ingresar y aunque fue una decisión dificil, fue lo mejor. Aunque no habia dado detalles, en una conversación con Natalia Segura reveló las razones que lo llevaron a terminar su compromiso.

Culotauro señaló que su trabajo fue una de las razones, pues es una persona muy dedicada a su proyecto profesional y descuidó su vínculo afectivo, incluso llegó a señalar que aunque sabían que la relación “nos dábamos una fecha un día al mes, es muy poco tiempo. Es tan poco tiempo, pero ella tenía un corazón tan chimba que lo aceptaba. Yo me di cuenta de que esa no es vida para nadie, cuando estábamos éramos solo los dos, pero me di cuenta ahorita que el valorar se vuelve un evento después de la pérdida”.

‘La Casa de los Famosos’ continua en su trasmisión ininterrumpida por medio de la plataforma VIX, que ofrecerá el servicio de streaming constante para que usted siga a sus famosos favoritos, además tener la posibilidad de votar más veces, en RCN los televidentes podrán conectarse desde las 9:00 pm de lunes a viernes, los sábados y domingos, a las 8:00 pm.