Naren Daryanani de ‘La Casa de los Famosos’ se sometió a lujoso procedimiento estético, ¿se quitó ‘añitos’?

La Casa de los Famosos’ es un reality que ha tenido éxito en muchas partes del mundo por la conexión que los televidentes pueden crear con los famosos del país, este formato llegó a Colombia por primera vez de la mano de VIX y RCN, el primer eliminado de la casa dio mucho de que hablar dentro del reality, se trata de Naren Daryanani, uno de los actores más recordados de ‘Padres e Hijos’ por su interpretación de ‘Federico Franco’.

Aunque su vida artística fue muy reconocida, él permaneció alejado de las pantallas durante un buen tiempo tras sufrir un accidente durante un partido de fútbol, Naren comentó que chocó con uno de los jugadores del equipo rival y recibió un golpe en uno de sus testículos, golpe que terminó en inflamación y posteriormente en una infección que provocó perdiera el testículo: “Pesaba 78 bien rayado y quedé en 44 kilos. Perdí el testículo, cuando me cerraron todo bien, pero luego me di cuenta de que no podía comer, un arroz era un sufrimiento impresionante. Yo iba por una cosa ambulatoria y quedé como 10 días en la clínica. A mí la vida me dejó sin cuerpo, sin un peso, y sin gente alrededor”, comentó el actor en una entrevista.

A pesar de esto, en ‘La Casa de los Famosos’ volvió al ojo público y muchos recordaron el personaje que interpretaba, en sus redes sociales ha contado como va su vida profesional luego de su participación en este formato y uno de los vídeos que se viralizó habla de un procedimiento estético al que se sometió para mejorar su sonrisa. Se trata de unas coronas definitivas para rellenar los espacios en la sonrisa, Naren se mostró bastante feliz y agradecido con su odontólogo que solo en algunas horas logró armar una corona de forma digital.