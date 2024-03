Karen y Martha les dijeron sus verdades en la cara a Sandra en ‘La Casa de los Famosos’ ¿qué pasó?

La convivencia en ‘La Casa de los Famosos’ sigue quebrándose, pese a que ya tienen comida para los siguientes días, y pese a que la creadora de contenido digital Karen Sevillano y la actriz Martha Isabel Bolaños no han protagonizado más una polémica, tal parece que ahora la encargada de hacerlas es Sandra Muñoz.

Durante la lectura de un sobre por parte del líder de la semana Julián Trujillo se dio un intercambio de palabras en el que Sandra Muñoz se refirió a las creencias de Mafe Walker y en especial sobre su frase mas recurrente: códigos.

“Lo dije en el buen sentido. Yo, Sandra no quiere más todo el día códigos, con respeto ¿no? estoy respetando, pero yo, yo, yo, yo, no quiero más, yo. No qué todo tiene que ser código ¿cuál es el código?” — Sandra Muñoz

Ante la situación Karen Sevillano habló con Sandra Muñoz para reprenderla por lo dicho y en sus palabras le pidió disminuir la forma en la que les habla, ya que considera que muy fuerte. Alegando que Mafe Walker no ha tenido ninguna confrontación en ‘La Casa de los Famosos’.

“Cuando ellos estaban hablando, también le hablaste un poquito golpeado, de manera innecesaria, maric@ yo me quedé como que Sandra, bájale. Sí, hay que decir las cosas, pero no se mete con nadie, ella puede ser viva, ella puede ser lo que sea, siempre y cuando ella no se meta con nadie. Entonces vos le podes decir a ella que estás cansada de la nave de una manera” — Karen Sevillano

“Pero ayer tú decías ayer también que estabas mamada de la nave, o sea, ¿La idea es no es decírselo a la gente en la cara?” — Sandra Muñoz

Incluso Karen sabe que Mafe no se mete con absolutamente nadie, eso es más auténtico que ser una busca pleito como Sandra

SANDRA MUÑOZ PA AFUERA!!!!#LaCasaDeLosFamosos #LaCasaDeLosFamososCol #LCDLF



pic.twitter.com/iUa87aQVWW — MafeWalker StanAccount (@XenomorphFairy) March 14, 2024

Karen reiteró una de las frases que le dijo su novio durante el segundo “congelados” en el que le pidió prudencia y en especial empatía, por lo que la creadora de contenido ha mermado su personalidad explosiva en los últimos días.

“No, la idea no es no decírselo a la gente en la cara, la idea es buscar las palabras correctas, el lugar y la manera cuando uno se lo va a decir, porque la verdad sin empatía es crueldad. No rechaces una propuesta cuando vos no tenes una sobre la mesa”, agregó Karen Sevillano.

En una reunión en el comedor Mafe Walker hablaba con la voz entrecortada mientras las demás la miraban, Sandra le interrumpió para decirle que si está molesta de su temperamento que se lo diga y que ella lo acepta, pero al estar cargado de arrogancia Martha Isabel Bolaños intervino para cuestionarle a Sandra su actitud.

“¿Y tú vas a cambiar por eso? Tú no vas a cambiar. Es su idioma, tú no le puede decir a ella que se calle” — Martha Isabel Bolaños

Sandra realmente debería mejorar un poco su manera de decir las cosas.



Pero está Martuchis defendiendo a Mafe 🖖🏻✨



#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/otqqLtVcdr — Paola Salcedo M ✨ (@PaolaSalcedoII) March 14, 2024

Es de recordar que Mafe Walker es la nominada por sus compañeros junto a José Miel, y en la placa le acompañan Isabella Santiago, Ornella Sierra, Juan David Zapata, Miguel Melfi y Nataly Umaña.