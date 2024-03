¿Bebé en camino? Yina Calderón contó cuándo quiere tener a su primer hijo

Yina Calderón decidió dar su opinión respecto a qué piensa sobre los embarazos en mujeres de más de 40 años de edad a propósito del caso de una reconocida figura local, aprovechando la oportunidad para contar cuándo le gustaría tener su primero hijo, dando a entender que sus seguidores deberán esperar un poco para verla embarazada.

La creadora de contenido empezó este tema al pronunciarse sobre la noticia de que la actriz Ana Lucía Domínguez se convertiría en mamá a sus 40 años de edad, mostrándose asombrada y contenta por este evento en la vida de la colombiana.

Esto dio pie a que la DJ expresara su opinión al respecto, tomando en cuenta esta noticia para que su mamá deje de decirle que debe apresurarse a tener un hijo, usando esto como ejemplo para hacerle ver a la señora que aún tiene tiempo de quedar embarazada.

“Yo estoy contenta porque por fin me pude quitar a mi mamá de encima que todos los días me dice: ‘el bebé, el bebé, el bebé'. Yo digo: ‘mami, a los 40′”, dijo Yina Calderón en la historia, contando también que su mamá piensa que no es la edad adecuada para tener un hijo.

Por otro lado, la empresaria de fajas se pronunció sobre otro aspecto de la maternidad, y es que según ella el momento adecuado para tener un niño no es algo estandarizado, sino que está ligado a cuando la pareja esté lista: “los hijos se deben tener cuando uno quiere, planeado”.

También aprovechó para invitar a sus seguidoras a no tener hijos solo porque “se les está yendo el bus”, haciendo un llamado a pensar muy bien esta decisión por la importancia que tiene.

Yina Calderón confirmó a qué edad quiere tener su primer hijo

Si bien en la primera tanda de historias había dicho que se sentía cómoda con la idea de tener a su primogénito a los 40 años de edad, en un nuevo clip brindó nueva información al respecto, indicando que si a esa edad se siente preparada y goza de buena salud, entonces será la adecuada.

“Yo, a los 40 si Dios me da salud, vida y mi cuerpo está estable y mi mente preparada, a los 40″, dijo Yina Calderón al respecto.

Además, se pronunció respecto a las mujeres que decidieron tener un hijo a una edad menos avanzada, indicando que este pensamiento también es válido siempre y cuando se hayan sentido preparadas para embarazarse a esa edad.

“Igual si usted lo tuvo a los 22, 23, 24, 25, lo importante es que usted se haya sentido preparada a esa edad, porque usted, mamita, decide sobre su cuerpo y decide cuándo ser mamá”, concluyó la DJ.