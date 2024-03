Comparan a Sandra Muñoz con una muñeca de terror

Los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia han estado muy al pendiente del comportamiento de la participante Sandra Muñoz desde que empezó a tener grandes diferencias con sus demás compañeros dentro del programa.

Y es que si bien la reconocida modelo y actriz cafetera de 42 años, quien es recordada por su participación en diferentes producciones televisivas como ‘O Todos En La Cama’ ‘La Isla De Los Famosos’ en el año 2004 y ‘Reto 4 Elementos’ del 2019, ha sido técnicamente la encargada de la cocina, también ha estado detrás de diversas discusiones.

En las redes sociales han criticado su comportamiento, pues es una de la que más responde cuando se siente atacada, así como de exagerar cuando de hablar sobre algún suceso la envuelve como hizo recientemente con la actriz Martha Isabel Bolaños.

La explosiva personalidad de la participante, así como su aspecto físico ha llevado a los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia a compararla con la mismísima Tiffany, quien es la novia de ‘Chucky: el muñeco diabólico’.

Las comparaciones directas empezaron durante la nominación pasada en la que Sandra llamó al pódium a Martha Isabel Bolaños por lo que se leyeron comentarios en los que destacan “como no le va a tener envidia si casi con la misma edad y no hay punto de comparación, Sandra se parece a la novia de Chucky”. Luego surgieron otros durante la prueba de salvación en la que Sandra obtuvo el puesto “esa Novia de Chucky alias Sandra se salvó 🤬” y “Ya deberían sacar a Sandra de la casa, me da un desespero”.

#LaCasaDeLosFamososCol Sandra quiso dejar a Pantera de Machista! Y PANTERA DEVORO 🔥😎 LA FULMINÓ…



Yo no nomino ni mujer ni hombre yo nomino Personas! LA HUNDIÓ 💅🏻#LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/vQm8xqYk5m — Chanel🇻🇪🇪🇸🇺🇸🧡🍊 Fucsia ✨ (@theangelbig1) March 14, 2024

La detesté desde que entró. Empezando que esa gente con esa voz demasiado alta y bullera me estresan focop. Ta duro pero espero desaparezca el domingo. Ella o la vieja chucky de la Sandra. — Alfredo P.W.🤘🏻 (@Bebo90022318) March 9, 2024

Mucha hdp, como no le va a tener envidia si casi con la misma edad y no hay punto de comparación, Sandra se parece a la novia de Chucky #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/58fR5fVNPl — Laura (@Ldriosm2) March 7, 2024

Sandra Muñoz no es la única que se ha ganado un apodo en las redes sociales por parte de los televidentes, pues algunos han decidido ponerle uno a Nataly Umaña por su relación con Miguel Melfi, el cual es llamado “Elmozo”.