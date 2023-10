“Horrible”: Marcela Reyes habló de las secuelas físicas que le dejó su embarazo

Marcela Reyes dejó ver que no todo es alegría durante su faceta maternal, indicando en una historia de Instagram que esta etapa le dejó algunas secuelas físicas con las que tuvo que lidiar en su momento. También aprovechó para enviar un fuerte mensaje de empoderamiento femenino a sus seguidoras.

Durante sus recientes publicaciones, la DJ ha enfocado gran parte de sus historias en su hijo, Valentino, mostrando los cuidados que tiene con él, lo mucho que lo consiente y cómo le dedica gran parte de su tiempo libre a su pequeño, protagonizando tiernas escenas en las redes sociales.

Sin embargo, algunos internautas han aprovechado para criticar a la colombiana, ya que, según muchos de ellos, le estaría haciendo daño al pequeño al consentirlo y protegerlo demasiado, criticando en el proceso el hecho de que a sus cinco años de edad lo sigue amamantando.

Ante esto, la influencer no se quedó callada y decidió responder una serie de preguntas para indicar que ella simplemente replicaba lo que veía de su mamá, además de dejar claro que era su hijo y ella lo criaba como mejor le pareciera.

Pero en una reciente historia de Instagram, Marcela reyes decidió abordar el tema de la maternidad desde otro ángulo, contando que si bien es una etapa que disfruta, tuvo que lidiar con algunas secuelas físicas muy incómodas, propias de este proceso.

“A mí, el embarazo de Valentino me dejó 20 kilos arriba. O sea, me dejó super gorda, me dejó con la piel flácida, el pelo se me cayó cuando él nació, como a los tres meses, se me cayó horrible”, contó con pesar en un clip.

Marcela Reyes resaltó la ardua labor que representa ser mamá hoy en día

En la misma historia, la DJ resaltó que además de las secuelas que le dejó su embarazo, aún sigue batallando con su apretada agenda, equilibrando con dificultad su faceta profesional con la de mamá, indicando lo difícil que es.

“Las mujeres somos unas berracas porque es que dar vida, pasar por todo lo que pasamos, y no solo eso, ya nacen y entonces tenemos que dividirnos entre el trabajo, entre el hogar, entre ellos. Hoy, por ejemplo, a las siete de la mañana estaba en una reunión del nuevo colegio de Valentino, me tocó levantarme a las cinco”, contó Marcela Reyes mientras enlistaba otras labores que tuvo que desempeñar fuera de su área profesional.