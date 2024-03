Pantera sacó lo fiera y estalló contra ‘La Casa de los Famosos’ por racionamiento en la comida

Kevin Fuentes, nombre de pila de ‘Pantera’, está siendo tema de conversación en las redes sociales luego de ‘estallar’ frente a las cámaras de ‘La Casa de los Famosos’, luego de que el líder Julián Trujillo, tomara la decisión de racionalizar los alimentos que les corresponden para sobrevivir en estos días.

Mientras muchos están al pendiente de la situación amorosa de Melfi y Nataly Umaña, luego de que Alejandro Estrada le pidiera el divorcio en vivo y en directo a la ibaguereña; los otros concursantes están en medio de fuertes discusiones por algo que les parece sumamente primordial y que no debería, para ellos, faltar en el set, la comida.

Esto quedo evidenciado en el comportamiento de Pantera, quien no estuvo para nada de acuerdo con la decisión de Trujillo de solo cocinar 15 huevos de los 30 que les correspondía para alimentarse, hecho que le sacó la piedra a Fuentes, ya que para él, que es un deportista de alto rendimiento, el comer bien es primordial.

“Hay que racionar. (...) No sabemos en el presupuesto cuánto nos va a tocar o si lo vamos a lograr, no podemos esperar tener lo que no tenemos”, fueron las palabras que sacaron de quicio a Pantera, quien a grito herido y frente a las más de 40 cámaras que los vigilan mandó varios madrazos, no solo dirigidos al actor que los lidera, también a los encargados de esta producción de RCN. “Que vaya a racionar a su casa, si quiere. Me tiene con una rabia. Nos tienen aguantando hambre”, expresó.

