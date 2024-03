“Ni un luto”: Lina Tejeiro echó pullas a Nataly Umaña por su amorío con Melfi tras su ruptura de 12 años

Las redes siguen generando contenido sobre la relación que se dio en poco más de un mes entre el panameño Miguel Melfi y la actriz colombiana Nataly Umaña, en ‘La casa de los famosos’, sobre todo porque ella tenía una relación de más de trece años con Alejandro Estrada. Pero al parecer esto no importó mucho y ellos decidieron vivir un romance que ha quedado en evidencia ante todos los colombianos, es por eso que muchos artistas han decidido salir a dar su opinión sobre esto.

Lo que piensa Lina Tejeiro sobre Melfi y Nataly Umaña

Lina Tejeiro, que además hace parte del equipo de presentadores, pero por la plataforma de ViX, quiso dejar en redes lo que pensaba sobre esos besos, ese romance que se ha dado entre esta pareja.

Lea también: Karen Sevillano dejó a más de uno con la boca abierta con sus inicios antes de ser influenciadora: “Tuve mi época”

Recomendados

En un video que publicó esta plataforma, Lina Tejeiro habla de los cinco momentos más destacados de esa semana en La casa de los famosos Colombia. Entre esos, no quiso pasar por alto el romance de Melfi y Nataly Umaña.

“Si te metes debajo de las cobijas es para hacer, si no me quedo fuera de las cobijas”, dijo Lina Tejeiro a las acciones que se han visto entre ellos dos, sobre todo que esta acción la hacen porque saben que lo están grabando y que los ven miles de personas, pero se sabe que hay amor.

Lina Tejeiro no solo habló de esta relación, sino también de la de Diana Ángel y Culotauro, destacando unas frases que ella no dudó en decirle en una noche de fiesta. Para la actriz, “ella está más tragada que él... Ojalá no les vaya como un cul*”, dijo entre risas Lina Tejeiro en este video.

El apoyo evidente de Lina Tejeiro a Karen Sevillano en redes

A esto se le sumó el comentario que hizo con la llegada de Neyder a La casa de los famosos y sorprender a Karen, su novia, para muchos el comentario no estuvo tan fuerte como el resto, porque ellas son amigas, pero debió ser justa también y decir el mal comportamiento que también está teniendo Karen dentro de la casa según muchos usuarios de este programa.