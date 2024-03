Él es el apuesto hermano de Julián Trujillo: se roba las miradas sin ser famoso

De todo ha pasado en La casa de los famosos en poco más de un mes que lleva su transmisión al aire, y esto se debe a que cada uno de los participantes ya han sacado sus versiones buenas y no tan agradables para muchos. Julián Trujillo, recordado por su papel en ‘Enfermeras’, ha llamado la atención de sus miles de seguidores en las redes porque al parecer no es tan tranquilo como muchos creían, y a esto se le suma que el actor se ha dejado ver en estrategias que no han sido bien vistas por quienes siguen el reality.

La belleza indiscutible de la familia de Julián Trujillo

Lo cierto es que él, mientras está en este encierro de 24 horas, su hermano se lleva los halagos en redes sociales. Sí, Julián Trujillo tiene un hermano y dos sobrios que se han llevado todos los menajes de amor en redes sociales.

Enrique Trujillo es el guapo y atractivo hermano del actor que ha tenido gran reconocimiento nacional por muchos personajes, pero fue el de Álvaro, en ‘Enfermeras’, lo que le dio el salto al éxito en el país y que hizo que muchos lo empezaran a admirar y a seguir en redes.

El joven aparece en una foto de su hermano en su uenta de Instagram y se lleva todas las miradas porque les parece a sus miles de seguidores que sin duda tienen la mejor genética. Y adempas destacan el gran parecido que tienen los hermanos Trujillo, y no solo ello sino sus sobrinos.

El apoyo seguro de Julián Trujillo en La casa de los famosos

Julián Trujillo hasta el momento sigue en La casa de los famosos pero ha sido muy criticado, sin embargo, vale la pena destacar que ha recibido mucho amor de sus seguidores fieles, de su familia y de su pareja que siempre dejan ver en redes que están de su lado, que están siendo su mayor fuerza para que él no pierda el control y siga adelante en este programa hasta lograr ganar.

