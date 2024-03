“Lloró más que por el marido”: Nataly Umaña derramó lágrimas por los perritos que llegaron a La casa de los famosos

Uno de los realities que más ha dado de qué hablar ha sido ‘La casa de los famosos’ de RCN Televisión, sobretodo por Nataly Umaña y Melfi, pues si amorío ha traído consigo una ola de críticas para los participantes. Ahora, el jefe terminó sorprendiendo a los famosos con la llegada de dos integrantes, quienes son dos cachorros Menta y Paul, además, Nataly Umaña derramó lágrimas por los perritos que llegaron a la casa.

En medio de la inesperada llegada de ambos ‘perritos’ la felicidad terminó siendo la protagonista en gran parte de los participantes, quienes los recibieron con todo el amor y la atención posible debido al nuevo espacio al que llegaban. En medio de las indicaciones dadas por el jefe, los caninos deberán estar en el cuarto de la verdad dos veces al día, ya que estos serán los tiempos en los que tendrán sus respectivas salidas al parque.

Sin embargo, lo que terminó llamando la atención fue precisamente, que Nataly no logró controlarse y terminó llorando casi que desconsolada, pues tendría un amor inmenso por los animales, causando sorpresa entre el resto de sus compañeros. Aunque ninguno de los famosos decidió referirse al tema en aquel momento, luego en el confesionario, quienes terminaron hablando de lo ocurrido fueron ‘La segura’ y Karen Sevillano, reiterando que Nataly lloró más por los perros que por su separación con Alejandro Estrada.

Como era de esperarse, los internautas no pasaron de largo esta situación y no dudaron en referirse a este tema: “Karen y La segura no me caen bien, pero me hacen reír mucho con esas anotaciones de Nataly, dizque lloró más por los perros que por Alejandro”, “Esa vieja tiene algo mal en esa cabeza”.

Lo cierto es que la llegada de ambos caninos trajo consigo un ambiente de paz y de cariño en la casa, luego de pensar que quienes llegarían serían nuevos famosos y aseguraban que ellos serían los próximos sentenciados.

