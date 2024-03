“Era mucho enamoramiento”: Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol contó su historia de amor con su primera novia

Jorge Alfredo Vargas es un reconocido periodista colombiano, quien es una de las caras más representativas de Noticias Caracol. Durante su amplia carrera, Vargas también se ha desempeñado como panelista, locutor y presentador, pues actualmente es el director de Voz populi en ‘Blu Radio’. Más allá del éxito profesional adquirido, una de sus prioridades es su familia, su esposa Inés María Zabaraín y sus tres hijos, Laura, Sofía y Felipe, pero antes conforma su familia con Zabaraín, otra mujer ocupó su corazón y esta es la historia de amor con su primera novia.

¿Quién fue la primera novia de Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol?

La primera de novia de Jorge Alfredo Vargas fue Nora, mejor conocida como Norita, con quien según él, actualmente mantiene conversación a pesar de las diversas obligaciones con las que cuenta. El periodista reveló detalles de esta parte de su vida a través de un ‘live’ en su cuenta de Instagram, asegurando que es una abogada que en ese tiempo era su amiga de la “barra”, cuando residía en el barrio La esmeralda en Bogotá.

El bogotano indicó que sus tácticas a la hora de conquistar tenían que ver con algunas cartas o credenciales en las que se leía: “Amor es pensarte siempre... amor es.... La primera vez en la que la invité a salir, había directorio telefónico y encontré por fin el número del papá. Me la pasó y la invité a comer pizza en Jeno’s pizza en Galerías y le digo a todo el mundo, como estaría yo de enamorado que pedimos una pizza mediana y no me la comi. Hoy digo como no me comí la pizza, por favor, dejamos una cantidad. Eso es mucho enamoramiento”.

Entre risas, Jorge Alfredo resaltó que su nivel de enamoramiento era máximo debido a su buen apetito. Asimismo, el presentador resaltó que su primera salida fue esta y tuvieron que irse en bus, pues en aquel tiempo, según él, era mucho más fácil el poder movilizarse por la capital, pues tenían claro que como ubicarse y el sitio al que debían llegar.

En medio de risas, Vargas también comentó las aventuras que vivía durante sus viajes en bus, asegurando que eran muy buenos recuerdos y por supuesto, con ‘Norita’ aunque se desconoce el tiempo que duró su primera relación, teniendo en cuenta lo enamorado que estaba para aquel momento.