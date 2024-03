“Fue amor a primera vista”: Alejandra Azcárate se enamoró en Venezuela

La espectacular Alejandra Azcárate con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman toda su comunidad digital.

Puede leer: ¿Se muda a Panamá? Nataly Umaña no sabe dónde vivirá tras separarse de Alejandro Estrada

Para Alejandra Azcárate siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, asó como del desfile de moda y elegancia que deslumbra al entrar a ver sus publicaciones.

Recomendados

Pero esta vez ha hablado de la gira de funciones que lleva por Latinoamérica, la cual comenzó en Santo Domingo con aforo agotado y contó con la misma fortuna en el gran teatro El Hatillo de Caracas, Venezuela.

Sin embargo, antes de seguir su paso que la llevaría a la ciudad de Lima decidió hacer una pausa para sumergirse en uno de los mayores tesoros que tiene Venezuela como los es archipiélago Los Roques.

“Lo conocí hace diecisiete años y fue amor a primera vista. Sin embargo, debido a la situación política que para nadie es un secreto, su crisis interna y demás conflictos, no volví a considerar la posibilidad de regresar. Ahora debido a mi trabajo quise extender la estadía y darme el chance de volver. Les confieso que mi deseo generó un debate familiar en el cual me pidieron que no viniera para no correr riesgos innecesarios. Sin embargo, mi terquedad evitó que me dejara impregnar de miedo y hoy agradezco el impulso testarudo que tuve porque déjenme decirles que este punto de Venezuela es fácilmente uno de los más bellos que he visto en toda mi vida”, escribió Alejandra Azcarate al pie de una espectacular fotografía con el fondo del azul del mar de Los Roques.

Para Alejandra Azcárate Las playas parecen sacadas de un cuento y que le resulta muy difícil describir la exuberancia natural de este sitio porque es una experiencia que hay que vivirla para poder entenderla.

“Uno mira el mar y es como si alguien con el fin de generar un encantamiento colectivo lo hubiera tinturado con anilina. Aquí se siente el descanso absoluto y el placer en todas sus formas. Qué conmovedor resulta constatar el resultado de la lucha de una sociedad por no dejarse vencer, es admirable el coraje de su gente y la entereza con la que conservan la alegría y la hospitalidad. Es increíble que tengamos tan cerca esta hermosura y no la disfrutemos por un temor mal infundado, por el peso de los prejuicios y la ignorancia. Esta es la prueba de que nunca se debe juzgar y menos sin saber. Venezuela es pujante, una tierra de valientes y eso no solo me gusta, sino que me seduce”, agregó Alejandra Azcarate.

Finalmente, en su post recomendó a toda su comunidad digital que visiten Los Roques ya que precisó que es como darse un regalo para el alma, un destino alucinante que merece ser visitado. Y precisó que está por creer que en Los Roques nació el color aguamarina.