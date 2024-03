Yeison Jiménez reveló cuál fue la mística señal que le indicó que iba a ser papá por tercera vez

Los ‘Jimenistas de corazón’, están que no caben de la dicha luego de que el caldense diera a conocer que se iba a convertir en padre por tercera vez, hecho que lo tiene totalmente contento, pero también un poco asombrado por notar como el destino le envía señales antes de que ocurran las cosas; así lo hizo ver el cantante recientemente, luego de revelar cómo fue la extraña manera en la que se enteró del embarazo de su pareja.

El intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’, y su esposa Sonia Restrepo, le dieron a conocer al mundo hace días que su amor se va a seguir complementando con la llegada de un nuevo bebé, ser que llegará a alegrarle los días a sus ‘papitos’ y sus hermanitas Camila y Thaliana. Ante este milagro del universo, Jiménez y Restrepo decidieron conceder varias entrevistas, y en una de ellas revelaron detalles del inicio de la etapa de gestación.

Esto le puede interesar: Alejandro Estrada tomó cartas en el asunto con su divorcio con Nataly Umaña; ya inició su ‘terapia’

En entrevista para Revista 15 Minutos, Yeison y Sonia dieron a conocer la mística manera con la que se enteraron de que iban a ser padres nuevamente: “Nos fuimos a un viaje a Nueva York, yo soñé que Sonia tenía un bebé y jugaba con él. Luego ella empezó con los malestares, a mí también me dieron náuseas y otros síntomas”, expresó el nacido en Manzanares a este medio.

Pero el destino no deja de sorprender a este artista y no solo desde el ámbito familiar, a esto se le suma que completó dos ‘S old Out’ seguidos en el Movistar Arena de Bogotá, para su ‘Tour Invicto 17/32′.

No se lo puede perder: “Casi se nos va”: Amigo de Felipe Saruma por poco y pierde la vida debido a delicada enfermedad