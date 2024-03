“Casi se nos va”: Amigo de Felipe Saruma por poco y pierde la vida debido a delicada enfermedad

El creador de contenido, Felipe Saruma, dio a conocer recientemente detalles sobre la salud de uno de sus amigos, quien además es parte fundamental en su equipo de trabajo, mismo que por poco y pierde la vida a raíz de una delicada enfermedad que lo mantuvo hospitalizado en UCI, semanas atrás.

Daniel Villacop, amigo del creador de contenido y mano derecha en la compañía ‘Vertical Cinema’, fue diagnosticado meses atrás con un padecimiento que afectaba sus funciones gastrointestinales, hecho que lo llevó a bajar alarmantemente de peso; además de presentar afectaciones en su movilidad.

Como el mismo Saruma lo afirmó en un reciente clip, hoy en día pueden contar la historia entre risas, pero en su momento su núcleo cercano tenía miedo de que Villacop, no lograra superar sus afecciones, que lo llevaron a estar internado en una clínica ubicada en la ciudad de Cúcuta; a la que llegaron a visitarlo sus ‘parceros’, en uno de los momentos más críticos en su recuperación.

Para fortuna de Daniel, sus familiares y amigos, esta visita le hizo demasiado bien, hasta el punto en que semanas después fue dado de alta; eso sí, tiene que seguir con una dieta bastante restringida, con el objetivo de que su sintomatología no vuelva a presentarse: Estoy en un proceso muy lindo, me siento muchísimo mejor. Estoy mejorando el tema de la alimentación. Ya después de tres meses de haber estado dentro de la clínica me siento espectacular”, manifestó Villacop en un reciente video posteado en la red social TikTok, el cual ya acumula 2,7 millones de reproducciones.

