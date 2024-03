¿A falta de Malú? Jorge Alfredo Vargas cometió el mismo error al aire en Noticias Caracol con ‘La voz kids’

Uno de los periodistas y presentadores más famosos de Colombia es Jorge Alfredo Vargas, quien cuenta con más de 20 años siendo parte de Noticias Caracol, además de su rol en el sección Voz Populi de la emisora ‘Blu Radio’. La amplia trayectoria del bogotano ha traído consigo reconocimiento y cariño por parte de los televidentes no solo para él, sino también para su esposa, la también periodista de RCN, Inés María Zabaraín, con quien tuvo tres hijos, Laura, Felipe y Sofía. Sin embargo, Jorge cometió el mismo error al aire en Noticias Caracol con ‘La voz kids’.

El periodista suele estar presente en la emisión central de las 7 pm, junto a su gran amiga y colega María Lucía Fernández, pero los últimos dos días la situación ha sido otra, pues Andreina Solorzano, otra de las presentadoras estrellas del noticiero ha sido quien lo ha estado acompañando. Si bien, Vargas ha sido impecable en cada una de sus apariciones televisivas, recientemente causó risas entre los televidentes.

De acuerdo con lo compartido por la cuenta de Instagram, el presentador a la hora de despedirse de la audiencia y al buscar darle paso al programa de las 8pm, es decir, ‘La voz kids’, termina confundiéndose, nombrando al anterior ‘reality’ que hacía parte de la parrilla del canal como lo es ‘Yo me llamo’. Ante sus palabras las risas por parte de los televidentes no han faltado, pues no fue una ocasión en la que lo dijo, sino que van dos, en donde recuerda al equipo conformado por Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.

Aunque no son claras las palabras por parte de Solórzano debido a la música final producida por el noticiero, se observa como la presentadora dialoga con Vargas y posteriormente, el periodista tiende a tocarse la cara, en sinónimo, al parecer, de no poder creer que le suceda nuevamente.

¿Cuántos hijos tiene Jorge Alfredo Vargas?

Jorge Alfredo Vargas tiene 3 hijos con su esposa, Inés María Zabaraín, Laura, Felipe y Sofía. Laura, quien sería la mayor de la familia, desde hace varios años ha buscado darse a conocer como cantante, mejor conocida en la industria como Laura Maré, además de terminar su carrera profesional en Ciencias políticas. En cuanto a Sofía, se encarga de mostrar su habilidad y pasión por la acrobacia en telas, siendo sus padres sus más grandes fans y finalmente, Felipe, el menor de los tres, cuenta con una excelente relación con su padre sobretodo cuando de fútbol se trata.