“¡Levántense ya!”: Karen Sevillano desesperada en La casa de los famosos Colombia

Karen Sevillano, ha logrado crear una audiencia fiel que la sigue en todas sus redes sociales. Siendo admirada por autenticidad y su forma divertida de expresar todo lo que siente. Además de su trabajo como influencer, también es activista y defensora de los derechos de las personas afrodescendientes en Colombia. Su presencia en La casa de los famosos Colombia ha dejado verla tal y como es.

A través de las cámaras que hay dentro de La casa de los famosos Colombia, fue captada Karen Sevillano desesperada.

Karen Sevillano desesperada en La casa de los famosos Colombia

El hecho que divirtió a más de uno fue cuando la captaron sentada, recien levantada y reclámando porque sus compañeros no se levantaban y no paraba de sonar la alarma.

“¡Noo, levántense ya, para que apaguen eso!”, se le escucha decir mientras golpea el lugar en el que está sentada.

Karen se refería a la alarma que usa el jefe para despertar a todos los participantes de La casa de los famosos Colombia y que no dejaba de sonar hasta que los vieran de pie.

Las reacciones de los seguidores del programa no se hicieron esperar y dijeron que: “Me encanta como es la única relevante en esa casa, y acá afuera, todos indignados. ¡Yo la amo”, “Es la única que da contenido, nada que hacer”, “Mandemos a Karen para su casa. Para que pueda dormir tranquila”, “Todo le incomoda, igual ella también incomoda!!!! Que insoportable”, “Karen es muy caprichosa , sobrada, no tiene idea de lo que significa la palabra convivencia”, “Se le volvió a salir el demonio le duró muy poco la conversión a la karen” y “Amo a Karen! Esa casa sin Karen es como los días sin café, aburridos”.