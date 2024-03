“No se ha hecho responsable”: Luly Bossa habló del padre de Ángelo Bossa, su hijo fallecido

Luly Bossa, es una reconocida actriz colombiana, por su participación en producciones como Azúcar, La sombra del deseo, Tabú, Isabel me la veló, El zorro: la espada y la rosa y Lala’s Spa, entre otras. Sin embargo, su nombre volvió a retumbar en todos los medios de comunicación este 9 de marzo de 2024 cuando lamentable perdió a su segundo hijo, Ángelo Bossa. La actriz publicó un video en el que anunció que había muerto y que necesitaba ayuda.

Aunque la actriz no brindó mayores detalles de lo que le sucedió asu hijo, sí mencionó en otro video, que se encontraba enfermo por una virosis y que le costaba toser, por lo que se presume que fue una enfermedad respiratoria.

Luly Bossa se hizo cargo sola de sus dos hijos

La actriz en una entrevista realizada para un podcast El Topo, contó que tomó decisiones de las que no se sentía completamente orgullosa, porque afectaron a sus hijos. Se refirió a que el papá de su segundo hijo nunca se quiso hacer cargo de él y le tocó hacer de todo para encontrarlo por redes sociales.

Reveló que su expareja no quiso ayudarla, y se repitió la historia con su hijo mayor, Lucciani Bossa. “Estamos en un proceso que no ha sido fácil, porque el papá no ha querido ayudarme. De hecho, ninguno de los dos se ha hecho responsable de mis hijos”, dijo.

Luly Bossa confesó que fue un error el hacerse responsable sola de sus hijos como madre soltera, porque ambos tenían derecho para compartir con sus papás.

“Ese es el error más garrafal que he cometido porque los hijos tienen derecho de conocer a su papá”, dijo.