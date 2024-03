Mónica Rodríguez le cantó la tabla a Maluma por incidente en Medellín: “Hay que respetar”

El pasado fin de semana el cantante Maluma estuvo en la ciudad de Medellín, donde se comenta que está esperando las últimas semanas para que su hija París nazca, aunque otros aseguran que no es cierto y que, por el contrario, la niña nacerá fuera del país.

Lo que sí es real es que decidió salir a disfrutar de sus calles y su gente y llegar a un sitio nocturno que contó con algo de enojo en sus redes sociales que no lo dejaron pasar por estar en short. “Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía ‘shorts’. ¿Quiénes son las personas que deciden cómo debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten… ¡Como te veas no define quién eres! ¡NO VUELVO!”, señaló el reguetonero en su cuenta de X.

La respuesta de Mónica Rodríguez a momento incómodo que vivió Maluma en Medellín

Tras esta publicación en redes sociales, el paisa fue blanco de críticas, pues muchos consideraron que por pensar que es Maluma, podría tener las puertas abiertas pese a las normas del sitio y no fue así.

Otros lo defendieron porque no les pareció justo que, al igual como piensa el cantante se le niegue la entrada a alguien por cómo va vestido.

Ante esta polémica en redes sociales, la periodista Mónica Rodríguez citó el comentario del artista urbano paisa para dejarle su “opinión personal”, destacando que es necesario que se entienda que cuando hay normas deben cumplirse para todos.

“Si hay normas de vestuario hay que respetarlas. Me parece que habla bien del sitio que las haga valer independiente del cliente. Opinión personal”, escribió la periodista en su cuenta de X. y de inmediato siguió dando tela para cortar de esta polémica.

Opiniones divididas por experiencia de Maluma en sitio nocturno de Medellín

En esta red social más de uno no defendió la postura de la periodista, asegurando que este tipo de normas no deberían existir en estos tiempos y tampoco debería verse bien el hecho de que no dejen pasar a alguien por la forma en la que viste o se ve, eso para muchos es “clasista”.

Ante estos argumentos de la gente, Mónica decidió responder destacando que a ella tampoco le gustan las etiquetas, pero que se debería tener presente que personajes como Maluma van a sitios muy exclusivos y que seguramente ahí reina este tipo de normas. “Uno sabe a qué clase de sitios van personajes reconocidos como él y se sabe de sobra que esos lugares normalmente tienen un código de vestuario. Acá la situación es muy diferente”.