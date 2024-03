¿Mala relación? Experiodista de Noticias Caracol reveló la razón por la que decidió salir del informativo

Noticias Caracol es uno de los noticieros más reconocidos y vistos del país, sus presentadores se han constituido como parte fundamental de las tardes y noches de muchos colombianos que buscan informarse pero también entretenerse. Además de informar, varios de los periodistas que pertenecen al medio han sido acogidos por las personas que consumen los contenidos del noticiero, es por eso que cuando uno de los periodistas se despide del medio da mucho de que hablar.

Le puede interesar: Maluma cumplió la fantasía de muchas y posó ‘ligerito’ de ropa en revista para adultos

En esta ocasión, se trata de Sebastián Palacio, que es recordado por ser corresponsal de la ciudad de Medellín por casi 10 años, pero recientemente decidió despedirse del canal y lo anunció por medio de sus redes sociales. En exclusiva para la Revista Vea, el periodista dio las verdaderas razones de su salida.

Lea también: Mónica Rodríguez le cantó la tabla a Maluma por incidente en Medellín: “Hay que respetar”

Sebastián Palacio comentó que aunque se encontraba muy conforme de estar en el informativo, decidió despedirse para ampliar sus horizontes profesionales y aunque expresó estar muy agradecido con Caracol, afirmó que estar en otros espacios puede darle crecimiento personal: “Ya son casi 10 años en la empresa, yo sentía que en el canal estaba muy feliz, pero había un momento donde tocaba tocar las puertas afuera para tener más experiencia, poder aprender nuevas cosas; sin embargo, yo estaba temeroso y por cosas de la vida me llaman y me hacen una propuesta que al principio me hice el loco porque yo quería Caracol, es la empresa que me vio crecer, no es nada fácil cuando uno se va de un lugar, donde más allá del agradecimiento, hay un sentido muy grande”.

El periodista, ahora, será presentador de Teleantioquia, uno de los medios regionales más reconocidos. Palacios será el presentador principal de la emisión de la 1:00 pm, la más importante nacional.