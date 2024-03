Sandra Muñoz ha sido una de las participantes más polémicas que hay dentro de ‘La Casa de los Famosos’ por su manera de decir las cosas, sobre todo con Martha Isabel Bolaños, con quien han tenido diferentes peleas dentro de la casa, y que de cierto modo, ha llegado a incomodar a otros participantes de la casa.

En su momento, Sandra negó ante sus compañeros que tenía ciertos ‘retoquitos’ en su rostro, ya que solo afirmó “yo solo me puse los senos y me hice una lipo”, pero dicha respuesta desató dudas no solo de los demás participantes, sino de los televidentes, quienes afirman que Muñoz sí tiene uno que otro retoquito en su rostro.

Hijo de Sandra Muñoz reveló fotos de su madre antes de sus cirugías plásticas

Pero en las últimas horas, uno de los hijos de Sandra Muñoz, revelo fotografías de él junto a su madre de hace muchos años, donde deja ver cómo se veía realmente su madre antes de los pequeños retoques estéticos en su rostro. Dicha galería fotográfica no solo a su madre, sino a otras mujeres de su vida “Soy la persona que soy gracias a ustedes, sueño con la grandeza por ustedes, Trabajo horas extras por ustedes, Mi vida no sería nada sin ustedes… Feliz día amores de mi vida”, señaló.

Si se analiza de manera detallada, lo más notable que se ve en su rostro, son sus labios, ya que ahora se ven mucho más marcados y pronunciados, lo que indicaría que se hizo algún tipo de relleno.