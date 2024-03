¿Eso se terminó antes? Nataly Umaña reveló las razones de sus fuertes peleas con Alejandro Estrada

El matrimonio entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada, está en el ojo del huracán, luego de que en ‘La Casa de los Famosos’, la ibaguereña tuviera varios acercamientos con el panameño Melfi, con quien incluso se dio un candente beso. Esta situación le ha hecho pensar a muchos que este vínculo terminó antes de que Umaña entrara al reality de RCN, teoría que se reforzó con un video de una entrevista de Nataly, concedida antes de entrar al programa; allí habló de las razones de sus fuertes peleas.

Laura Acuña fue la encargada de recolectar los testimonios de Umaña y Estrada, en su programa, ‘La Sala de Laura Acuña’, formato que tuvo en sus sofás a la pareja, mismos que se notaron un poco distanciados frente a la cámara, como si entre ambos no hubiera de por medio un matrimonio que supera los 6 años y una relación sentimental de más de doce.

“Es una aventura completa, él me enamoró, porque me hacía reír muchísimo. Aparte porque el ‘‘man no es de los chistes que te pueden llegar a cansar después de doce años, el ‘man’ es genuino. En el momento en el que yo estaba con él me dolía la panza. (...) Obvio, cuando ya vives con alguien, cuando ya convives con alguien, ese desorden mental, se vuelve físico y ya hay algunas cosas que no son chistosas, y lo que en un momento era chiste, ahora es motivo de pelea y de pelea dura”, fueron las palabras de Umaña, con la que describió cómo ha sido el trato de ambos desde hace ya varios meses.

