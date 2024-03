No solo perderían el matrimonio: este es el lucrativo negocio de Alejandro Estrada y Nataly Umaña

No cabe dudas que lo que está sucediendo en La casa de los famosos Colombia tiene a todo el país hablando sobre ello. Y no es para menos, pues el amor está en el ambiente, ya que desde hace varios días, la actriz Nataly Umaña y el cantante panameño Miguel Melfi se han dejado ver muy románticos.

Y aunque hasta ahora, ellos lo han tomado de la mejor manera y hasta han confesado que están sintiendo cosas muy profundas el uno por el otro, por fuera, el esposo de la actriz ha sido el blanco.

El lucrativo negocio de Nataly Umaña y Alejandro Estrada en Colombia

Y es que Nataly Umaña tenía u matrimonio sólido, hasta donde se sabía con Alejandro Estrada y no se entiende por qué ha tomado la decisión de tener un acercamiento romántico con el panameño.

Lo que sí es cierto es que su esposo, ha dejado saber que no está de acuerdo con muchas cosas, sobre todo con que lo haya hecho frente a todo el país. A esto se le suma que en redes sociales consideran que no ha sido justo con él y el amor que le ha demostrado siente por ella.

Pero no solo hay amor en esta relación, hay una familia, y también un lucrativo negocio que al parecer factura muy bien en el país y es de los dos. Se trata de una venta de gafas y lentes con un sofisticado diseño italiano que se pueden tener si se pagan más de 200 mil pesos colombianos.

Lo que se sabe de la lujosa marca de Nataly Umaña y Alejandro Estrada

La marca está consolidada en el país, tanto que son varias las personalidades que aparecen en sus redes posando con estas gafas que al parecer deja muy buenas ganancias a la pareja.

Se sabe que el negocio familiar se llama ‘Ocho y Medio’ donde se venden estas gafas donde su mayoría cuesta 260 mil pesos colombianos, con garantía de un año, filtro UV 400 y son lentes 100 % polarizados.

Aunque no se habla de divorcio aún, pues muchos creen que Alejandro Estrada debería entrar a la casa y aclarar sus dudas con su esposa, otros creen que él debería dar el paso y soltar la relación en la que al parecer su esposa ya no lo ve con el mismo amor, pues ella considera que “muchas veces el amor no lo es todo”.