Beto Arango reveló detalles inéditos sobre la relación de Nataly y Melfi en ‘La casa de los famosos’

‘La casa de los famosos’ es un programa donde un grupo de celebridades conviven juntos en una casa y compiten en diferentes desafíos para ganar el gran premio final. Recientemente, uno de los participantes más populares, Beto Arango, fue eliminado del programa. La noticia causó revuelo en las redes sociales y muchos fans quedaron sorprendidos con su salida.

Pero, ¿qué es lo que hace que este programa sea tan interesante? En primer lugar, se puede ver a las celebridades favoritas en una situación diferente a la que se acostumbra a ver en televisión o en las redes sociales. Además, se puede conocer un poco más sobre su personalidad y su vida diaria.

Pero no todo es diversión y juegos en ‘La casa de los famosos’. Los participantes deben enfrentar diferentes desafíos y pruebas para ganar el gran premio final. Esto hace que el programa sea muy emocionante y lleno de sorpresas.

Otro de los acontecimientos que ha desatado una ola de comentarios es la cercanía que han tenido Nataly Umaña y Miguel Melfi a pesar de que la actriz se encuentra casada con el también actor Alejandro Estrada.

Debido a la cercanía que han mostrado en el programa Melfi y Umaña se dio a entender que el beso no fue solamente por la actividad que tenían que hacer, pues se pudo ver que hubo mucha química, lo que rompe el límite de lo profesional.

De hecho, el actor hermano de Julián Arango reveló varios detalles del reality de RCN como lo que le ofrecieron por ser parte del programa, obtener visibilidad en la televisión nacional.

Por otro lado, Beto se refirió en una entrevista al posible amorío que existe entre la actriz y el panameño, y si bien recalcó que desde el inicio pensó que era una estrategia de Nataly, cuando salió y se enteró de más detalles cambió su percepción, por lo que en este momento, sin asegurar nada, puede creer que es algo real.

“Todo parece indicar que sí. Adentro yo estaba diciendo que era más una estrategia de Natally; ya una vez afuera, viendo unas imágenes que no había visto, enterándome de los tiempos que duraron encerrados en un baño sin cámara, pues todo esto indica que sí, ¿no? Que sí hay un gusto entre ambos. No sé hasta dónde haya llegado, no quiero especular, pero de que hay gusto, hay gusto”, finalizó el actor.