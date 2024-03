Señorita Barranquilla se pronunció ante las afirmaciones que vinculan a su mamá como la cabeza de una banda de contrabando

Este 6 de marzo se dio a conocer que Noreidys Acevedo, madre de la Señorita Barranquilla, Sharon Gamarra, fue detenida bajo acusaciones de liderar una vasta red de contrabando de cigarrillos en el caribe colombiano. Las investigaciones que realizaron la Policía y la Fiscalía revelaron que Acevedo encabezaba una de las más importantes organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de tabaco. Se descubrió que ambas adquirían los cigarrillos en Asia, para luego introducirlos a Colombia a través de Aruba y Panamá, siendo Maicao, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar y Bucaramanga la ciudades principales de distribución.

Por su parte, las autoridades señalaron “Los vehículos en los que se movilizaban la Madrina y la Financiera eran de alta gama”, destacó un oficial de la policía.

Sharon Gamarra se pronunció ante las afirmaciones que vinculan a su mamá como la cabeza de una banda de contrabando

Debido a la gravedad del caso, la propia hija de Noreidys Acevedo, la reina de la capital de Atlántico Sharon Gamarra, se pronunció sobre las acusaciones que han hecho deferentes medios de comunicación mencionando modificar titulares donde su imagen se ve involucrada “Solicito muy respetuosamente a Revista Semana la corrección de la noticia titulada ‘Capturan a la mamá de la Señorita Barranquilla, señalada de ser líder de una gigantesca banda de contrabando de cigarrillos’, puesto que esta información no es veraz y atenta contra el buen nombre y el de mi madre. "

Así mismo, recalcó su compromiso como reina ante los ciudadanos de Barranquilla “Desde que se me entregó el decreto como Señorita Barranquilla al Concurso Nacional de Belleza he trabajado incansablemente, y me he entregado en cuerpo y alma a la preparación para ser la mejor representación de mi ciudad en este certamen”.

Finalmente, terminó mencionando a los medios de comunicación y cercanos que la han apoyado en estos momentos difíciles para su familia.

