Maleja ha tenido una trayectoria en la televisión como presentadora de programas como ‘Play Zone’, ‘Duro Contra el Mundo’, y telenovelas como ‘Niños ricos, pobres padres’ y ‘Salvador de Mujeres’. Ahora con el auge de las redes sociales, Maleja junto a su esposo Tatán e hijas se han convertido en una de las familias de la farándula más queridas.

Maleja Restrepo se sinceró sobre la comunicación con su padre por la enfermedad que la está afectando

Hace unos años Maleja comentó públicamente que estaba enfrentando problemas de anemia, pero que estaba siendo tratada y controlada por médicos especializados en el tema. Después de esto no se había pronunciado mucho al respecto, pero en las últimas publicaciones de sus redes sociales decidió contarle a sus seguidores el difícil momento junto a su padre.

“A veces es difícil hablar con los papás, sobre todo con mi papá(...) Yo tengo una condición de salud y yo decido asumir esa condición de salud sabiendo que la tengo todos los días de mi vida con fortaleza, con berraquera, con optimismo. Evidentemente muy apegada a lo que me dicen los médicos mi endocrinóloga a ser muy rigurosa con mis exámenes”.

Así mismo mencionó lo difícil que ha sido comunicarse con su padre en cuanto a su estado de salud “Al momento de hablar con mi papá él me recuerda mi condición y me lo recuerda desde el lado negativo como anticipándose a algo que no ha pasado, pero anticipándose de manera negativa”. Así mismo, recibió el apoyo de sus seguidores a continuar con sus tratamientos, y otros tratando de entender a la posición de su padre.