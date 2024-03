Vuelven los pantalones bota campana a Bogotá, con la presentación de Kool & The Gang y de Village People

Kool & The Gang y de Village People

El Movistar Arena de Bogotá alumbrará como esfera de disco, el próximo 15 de mayo, con la presentación de Kool & The Gang, y de Village People; leyendas del funk que en conjunto pondrán a bailar a la capital en la que será la fiesta retro más grande del país, que llevará como nombre ‘Boogie Nigths W’.

La productora de espectáculos TBL Live y Breakfast Club, fueron los encargados de unir por primera vez a estos dos gigantes, para poner a danzar los corazones de los asistentes, con éxitos musicales como: ‘Get Down On It’, ‘Summer Madness, ‘Macho Man’, ‘Magic Night’, entre otros temas.

Si usted no quiere perderse este suceso histórico para los bogotanos, la preventa de la boletería iniciará el próximo miércoles 6 de marzo, desde las 10:00 a.m hasta el 8 de marzo hasta las 9:59 a.m; una vez finalizado este tiempo se empezará la venta al público general. Tenga en cuenta que los tiquetes para esta presentación por el momento están habilitados para primer y segundo piso y los valores inician desde los $180.000 pesos a los $480.000 pesos.

Kool & The Gang, y de Village People en Bogotá; precios de la boletería

Vaya alistando su mejor pinta, para sacar sus mejores pasos en la pista, al ritmo de los sonidos disco pusieron a bailar al mundo en los 70′; y que permanecen en la memoria de muchos nostálgicos que quisieran viajar en el tiempo para volver a vivir esta época memorable. Acá les compartimos la lista de precios oficial:

Primer piso

Tribuna Fan Sur: $480.000

Tribuna Fan Sur: $450.000.0.000.

Platea 104, 105: $450.000.

Platea 106, 107, 108: $350.000.

Segundo piso

219 Ticket Time Machine : $300.000.

201: $250.000

202, 205/215, 218: $250.000

206, 207/2013, 2014: $220.000

208, 212: $180.000.

Tenga en cuenta que a estos valores se les tiene que agregar lo respectivo al servicio. Además, si lo desea, puede adquirir dos experiencias adicionales, como la ‘Experiencia Dance Flor’, con un precio de $150.000 pesos, con la que tendrá un pase especial para acceder a la pista de baile que se dispondrá en la mitad del recinto.

