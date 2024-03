Jessi Uribe ‘chicaneó' el detalle que recibió de Paola Jara antes de separarse por unos meses

Jessi Uribe es un reconocido cantante de música popular que saltó a la fama luego de su participación en ‘A Otro Nivel’ y ‘La Voz’ reality en el que perteneció al equipo de Fanny Lu, el cantante saltó al estrellato luego de interpretar canciones como ‘Repítela’ y ‘Dulce Pecado’. Su relación con Paola Jara es uno de los pilares que caracteriza al cantante bumangués y a Paola, que desde que están casados muestran en sus redes sociales todas las formas en las que se demuestran su amor. Ahora que Jessi empieza su gira y van a estar separados por un tiempo, por temas de trabajo, Paola le dio un especial regalo al cantante de Bucaramanga.

Por medio de sus historias, Jessi Uribe compartió el especial detalle y afirmó que fue una agradable sorpresa, y aunque mientras esté de gira va a extrañar a su esposa, este tipo de regalos solo lo motiva a seguir con su trabajo. La tarjeta que le dio Paola Jara dice, “a dónde quiera que vayas, cuídate mucho mi amor, porque contigo te llevas siempre mi corazón, éxitos en tu gira”.

La gira de ‘Despechados’ va a pasar por 13 países y tendrá más de 30 shows, Jessi ha afirmado que este espacio es la materialización de un sueño.

Jessi Uribe y su talento para componer

Jessi Uribe compartió cómo comenzó a componer canciones para sus colegas, revelando que desde el año 2016 se dedica a escribir letras. En varias ocasiones, tocó las puertas de artistas como Jhon Alex Castaño, Francy, Jhonny Rivera y Paola Jara. Paola Jara fue la segunda artista en grabar una de sus canciones, lo que marcó uno de los primeros acercamientos entre ellos. Jessi mencionó: “En el 2016 comencé a escribir y le envié canciones a muchos artistas, me dejaron en visto, pero los entiendo porque eran muchos mensajes. Francy fue la primera que me contestó y me grabó dos canciones, la segunda fue Pao”.

Además, Jessi Uribe anunció un nuevo tour por el país en el que buscará llenar varias ciudades de Colombia con sus canciones. Esta gira también incluirá otros países como Chile, Venezuela, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica y México, este último con el cual el cantante tiene una gran conexión. ‘Despechados 2024′ es un agradecimiento a sus seguidores por su apoyo y un momento para seguir extendiendo su talento y conexión con el público.