“Le tiran y no aguanta”: Pantera se las cantó a Ornella por querer ser como Karen y ‘La Segura’

Ornella Sierra quiso decirle las cosas a José Miel en su cara y este no se quedó callado ante el arsenal de ofensas en ‘La Casa de los Famosos‘. Y en el momento en el que Ornella creía haber ganado la discusión se dio cuenta que no fue así y terminó llorando.

Mientras realizaban el aseo de las áreas de la cocina Pantera decidió preguntarle a Miguel Melfi y Nataly Umaña los motivos por los que estaba llorando Ornella Sierra, más conocida como ‘Barbie Costeña’.

Y es que la joven psicóloga estaba vuelta un mar de lágrimas más que evidente que hizo ver sus ojos como si tuviera una alergia, tal como lo señalaba Nataly Umaña. Mientras le daban un hielo para que se le bajara la hinchazón.

“Está llorando por lo que pasó allá. Por eso, no aguanta juego ¿Si me entiendes? Se pone a chismosear y se pone a decir las cosas y después no aguanta, ya, eso es. se pone a tirar cizaña, y le tiran y no aguanta. Ella se la quiere dar de chismosa, ella no es chismosa. Entonces le dicen algo y se pone a llorar” — Pantera

Seguidamente Ornella indicó que lloraba porque le da rabia tener que compartir habitación con nuevos integrantes, esto luego de la reorganización de equipos que derivó a la violación a la norma que cometieron Sandra Muñoz y Juan David Zapata, que también terminó en sus nombres en la placa de nominados.

“Siento que mi cuarto no es mi cuarto. A mí me vale mond@, a mí qué me va a importar lo que me diga él. Es que no puedo estar mi cuarto tranquila. Momento débil, quedé como un sapo, me voy a poner un hielo en la cara”, era el argumento que Ornella daba ante el cuestionamiento sobre los motivos de su llanto.

Entre tanto, Pantera le volvió a insistir que esa no es su personalidad y que está buscando ser quién en realidad no es. Pero al ver que se trataba del encontronazo que tuvo con José Miel le reiteró que, así como ella quiere reclamarle debe también respetar la respuesta que le den.

“Tú no eres así, sí eres cansona, tus cámaras, pero tú no eres de esas personas que están tirando ¿sí me entiendes? Porque el día que te tiren vas a sufrir porque tú no eres así. No puedes ser una persona que tú no eres. Y tú cuando entraste aquí tú no viniste mostrando eso, ¿ahora lo estás mostrando por qué? A él también le da rabia que tú hables de él. Tú querías pelear con él y él se defendió y tú te defendiste, eso fue lo que pasó y ya. A veces hay que ser prudentes. La prudencia hace a las personas más maduras”, — Pantera

Más tarde Ornella volvió a llorar nuevamente y en medio de su llanto se desencadeno una batalla verbal entre Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños cuando esta quiso intervenir.

