¿Y el feminismo? Karen Sevillano se ganó el repudio en redes por sus ofensas a Martha Isabel

Tras finalizar la gala central de ‘La Casa de los Famosos’ muchas emociones se evidenciaron luego que los dos equipos no pudieran completar la prueba que les garantizaría la comida por los siguientes días.

Y es que mientras en la cocina se debatían cómo rendir lo poco que les quedaba, las opiniones de unos y las contrariedades del otro, en la habitación Ornella Sierra lloraba una vez más. La creadora de contenido había escondido a modo de broma algunas de las proteínas y no tardaron en ver de otra forma la acción.

Ornella terminó vuelta un mar de lágrimas por lo que Karen Sevillano se fue a consolarla, junto a Pantera y Omar Murillo, pero momentos más tarde entró Martha Isabel Bolaños a intervenir.

Sin embargo, se llevó una respuesta negativa de Karen Sevillano por lo que la actriz no dudó en responderle, desatando un caos verbal en la habitación. La creadora de contenido no hizo más que gritar a la actriz, mientras esta bajo la calma que ha manejado en competencia se limitó a responder de manera serena sus ofensas.

A Karen le toca es gritar Martha la tiene hay no era que quería que le diera contenido pues hay está su trompo en la uña. Píntelas que se la coloreó 🔥🔥🔥🔥🔥 #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia @LaCasaFamososCo pic.twitter.com/sIpPw7LsP2 — JUAN CARLOS TOSCANO (@juanquintero22) March 6, 2024

“Viene la hijueput@ trompilarga, gallo largo, cuc@ ancha de la Martha” — Karen Sevillano

Es de gente "frontera y educada" cómo dice Karen Sevillano decir esto?



Y @CanalRCN esto lo ignora pero Omar le dijo la verdad a ellas y lo juzgaron como un hpta #LaCasaDeLosFamososColombia #lacasadelosfamososcol #LaCasaDeLosFamososCo pic.twitter.com/3WjefYMoiD — Angela 🪄 (@Kqgordaa) March 6, 2024

Pero los gritos y las fuertes palabras no pasaron por alto ante los televidentes que presenciaban el momento por lo que de inmediato establecieron bandos en contra de Karen Sevillano.

“Karen, sinvergüenza ¡Es hora de acabar con la doble moral! Cuidar todas las mujeres, no solo a unas pocas que se ajusten a tus estándares. Todas merecen respeto y apoyo.”, “Karen es súper patética marica! ¡Dice yo le dije no sé qué más y pura mierda lo único que hace es gritar no sabe hacer nada más!” y “¿Qué le costaba a Karen Sevillano quedarse en su versión del Rap de “Sandra quiere saber” sin hacer ese desarrollo de personaje tan feo? “, son algunas de las reacciones que destacan en redes.

Martha ya no le copia a esa hpta😂😂 y le dijo la verdad “solo ganas gritando” “payasa” “cuando salgas vemos que va pasar” #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/udohdU9cu3 — santiago (@LarreaSantiago) March 6, 2024

Descripción gráfica de Karen según Martha 😂 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/nCyqWmJ9Ky — Haku 白 (@andrescoboo) March 6, 2024

mis respetos por martha tener que aguantarse los cometarios hipócritas de las víboras porque como dice ella son inmaduras y buscan aprobación, hoy más que nunca soy martha lover#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/L1NMhXzSUC — val (@itmyol) March 6, 2024

Karen le dijo a Marta: “cuca ancha y clitoris dilatado“ , quién iba a pensar que la que dice que “no opinen de cuerpos ajenos” dice ser feminista y defender a las mujeres insulte de otra manera a otra mujer. Qué horror.

.#LaCasaDeLosFamososcol #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/Gga4vBBBzc — Samanta 🌞 (@unamorraaaaa) March 6, 2024

Aquí Karen se pasó horrible

Me dueles Karen 💔

Esto ya es una falta de respeto grave

Que donde se lo hubieran dicho a ella estarían haciendo campaña @VIX @CanalRCN @LaCasaFamososCo #lacasadelosfamososcol https://t.co/sE0VwNRrTx — Melissa Durango G (@PsyMely) March 6, 2024

Karen, sinvergüenza ¡Es hora de acabar con la doble moral!. Cuidar todas las mujeres , no solo a unas pocas que se ajusten a tus estándares. Todas merecen respeto y apoyo. #LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamososColombia

#LaCasaDeLosFamosos#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/3GfVpgoOLR — El Sindicato LCDLFC (@Jhonny20438) March 6, 2024

Karen es súper patética marica! Dice yo le dije no se que más y pura mierda lo único que hace es gritar no sabe hacer nada más! #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCo #LaCasaDeLosFamososColombia https://t.co/cD3inDSBaJ — Angela 🪄 (@Kqgordaa) March 6, 2024