Tras superar el cáncer, este será el procedimiento estético que hará Martha Liliana Ruiz

Martha Liliana Ruiz nació en Bucaramanga y ha participado en numerosas producciones teatrales, televisivas y cinematográficas. Su carrera comenzó en la década de los 80 y desde entonces ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento.

La artista se ha convertido en una actriz versátil que ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia variedad de personajes. Desde roles dramáticos hasta comedias, esta actriz siempre logra cautivar al público con su talento.

Además de su carrera como actriz, Martha Liliana Ruiz también ha trabajado como escritora y productora teatral. Su pasión por el arte escénico la ha llevado a explorar diferentes facetas dentro del mundo del espectáculo.

A lo largo de su carrera, Martha Liliana Ruiz ha recibido numerosos reconocimientos y premios por su trabajo. Su dedicación y talento han sido reconocidos por la crítica y el público en general. Pero no todo ha sido fácil para Ruiz, en el 2021 se le diagnosticó un cáncer en su lengua.

[ ¿Belleza heredada? Ella es la bella sobrina de Catalina Gómez, de ‘Día a día’, es abogada y ahora modelo ]

Luego de que dictaminaran cáncer en su lengua, la actriz colombiana tuvo que someterse a un recorte de algunos centímetros de este órgano. Después de salir victoriosa de su intervención médica, confesó que tuvo tanto miedo que pensó que dejaría allí los 38 años de su carrera, pero finalmente, se recuperó de la situación y ahora luce feliz con su nueva apariencia.

De hecho, en una entrevista que concedió a ‘La red’, Ruiz contó que volvió al quirófano, pero no por una grave enfermedad, sino porque quería sentirse mucho más joven, por lo que una de las cosas que no le gustaban eran las bolsas que se formaban debajo de sus ojos.

[ “Cuerno no es”: Nataly Umaña trató de justificar su relación con Melfi en ‘La casa de los famosos’ ]

“Voy a cumplir 60 años y dije: ‘Qué rico uno iniciar como renovado para esta fecha tan especial’. Una doctora que es amiga mía me dijo que tenía unas bolsas muy pronunciadas debajo de los ojos y me preguntó que si tenía 10 días en las que pudiera quedarme quieta y dije que sí. Entonces me realizó un procedimiento en las bolas y en los párpados. Quedé como si me hubiera encontrado a Mike Tyson de frente”, finalizó la actriz.