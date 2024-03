“Imprudente”: a ‘Epa Colombia’ le llovieron críticas por poner en peligro a su bebé en un video

‘Epa Colombia’ terminó recibiendo una gran cantidad de mensajes negativos en su más reciente publicación de Instagram, en la que aparece haciendo una pauta publicitaria para su marca de keratinas apoyándose en una tendencia de las redes sociales. Sin embargo, más allá de atraer clientes, la joven se llevó varias críticas por exponer a su bebé a un peligro.

La empresaria ha demostrado lo mucho que ha cambiado desde que quedó embarazada, dejando atrás las situaciones polémicas y los enfrentamientos con otras figuras colombianas para enfocarse en su proceso maternal y todo lo que esto conlleva, desde los momentos incómodos hasta las partes positivas.

Sin embargo, la joven no solo se ha enfocado en su faceta de mamá, sino que también le ha dedicado mucho tiempo a sus emprendimientos, desde sus salones de belleza hasta los productos de su marca, en especial las keratinas.

Con frecuencia, Epa Colombia protagoniza varias historias en donde no solo enlista las características de su producto, sino que también anuncia algunas promociones a propósito de fechas importantes.

Y en esta misma línea de ideas, la empresaria decidió darle un impulso a su marca al protagonizar una tendencia en un video de Instagram, combinando esto con su embarazo y su producto más popular.

“Estoy embarazada y claro que me puedo hacer la keratina. Estoy embarazada y claro que la keratina no afecta en lo absoluto a mi bebé. Estoy embarazada y claro que la keratina no me tumba el cabello. Estoy embarazada y claro que el humo de la keratina no afecta en lo absoluto, ni a mí ni a mi bebé”, dijo la colombiana en el clip.

Epa Colombia recibió críticas por exponer a su bebé a las keratinas

Si bien la empresaria aseguró que su keratina no afectaba en lo absoluto su embarazo, a través de la sección de comentarios de su más reciente publicación de Instagram se manifestaron varias personas, quienes la criticaron por exponer de manera innecesaria a su bebé a estos químicos, solo para hacer una pauta publicitaria, etiquetándola de “imprudente” y “loca”.

Además, otro grupo se manifestó en la publicación de Epa Colombia, dando sus argumentos sobre por qué este tipo de químicos afectaba el proceso del embarazo, asegurando que los vapores de un producto tan “fuerte” eran nocivos para la salud, tanto de la mamá como del bebé.

Verónica Núñez, farmacéutica entrevistada por la revista ‘Hola’, contó que este tipo de productos contiene formaldehído, que es “un compuesto tóxico que se suele utilizar en productos para el cabello y de cosmética, pudiendo provocar irritación”, por lo que debe ser evitado durante el embarazo e incluso durante la lactancia.