Horarios y distribución de escenarios oficial del Festival Estéreo Picnic 2024

El conteo regresivo para que llegue el Festival Estéreo Picnic al Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, ya está por llegar a su fin, y los organizadores del evento, Páramo Presenta, revelaron en la tarde de este martes 5 de marzo, la distribución en horarios, artistas y escenarios de esta fiesta que se tomará la capital del 21 al 24 de este mes.

Serán cuatro las tarimas que recibirán a los artistas que hacen parte del FEP 2024, los cuales llevarán como nombre algunas de las marcas patrocinadoras de este acontecimiento musical: Johnnie Walker, Adidas, CeraVe y Colsubsidio; tablas que tendrán presentaciones desde las 2:15 p.m, hasta las 3:00 a.m, del día continuo.

El montaje perteneciente a la marca Adidas, será el encargado de abrir “el mundo distinto”, el día jueves, con la puesta en escena de ‘Lucas Hill’, de 4:30 p.m a 5:15 p.m; cerrando con Bad Yial a las 00:45 a.m. Por su parte, en el Jhonnie Walker, estarán presentes Maca & Gero, Hozier, Kings Of León y Thirty Seconds To Mars; a la par en el CeraVe saldrán a relucir los ritmos de Buha 2030, Leisure y Future Island.

Precisamente, en el último escenario en mención se dará el cierre del festival el día domingo, nada más y nada menos que con el concierto del grupo francés The Blaze. Como dato adicional, los fanáticos del ‘Fercho’, podrán cantar a todo pulmón ‘Jordan IV’, ‘Purrito Apa’, y ‘Jamaica’, el día sábado, desde las 11:45 p.m, en la atmosfera de la marca de whisky escocesa.

Acá les dejamos toda la programación, para que vaya tomando apunte y haciendo planes para no perderse de sus artistas favoritos:

