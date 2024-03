Carla Giraldo presentadora de ‘La casa de los Famosos’ reveló cuánto pesa tras perder 40 kilos

Carla Giraldo es una talentosa actriz y presentadora que ha trabajado en varias producciones televisivas y teatrales. Pero quizás la recuerden mejor por su participación en MasterChef Celebrity Colombia, donde se coronó como la ganadora indiscutible.

Además de su talento en la cocina, Carla también ha demostrado su habilidad como presentadora en programas como La Casa de los Famosos 2024. Con su carisma y profesionalismo, ha logrado cautivar a la audiencia y convertirse en una de las figuras más queridas y controversiales de la televisión colombiana.

Pero Carla no solo se destaca por su carrera en el entretenimiento, también es una madre dedicada y una defensora de los derechos de los animales. En sus redes sociales, comparte fotos y videos de sus hijos donde demuestra la gran importancia que tienen ellos para su vida.

[ ¿Polos opuestos? Seguidores de Melina Ramírez comentaron sobre la crianza de Mateo Carvajal a su hijo ]

Ahora bien, Carla Giraldo sufrió por cómo se veía en el programa de RCN, pues llegó a pesar 94 kilos, pero además duró vario tiempo en depresión y cuestionándose a sí misma, hasta que decidió cambiar radicalmente su vida.

La actriz, que en enero de 2024 perdió a su mamá adoptiva, habló en una reciente entrevista con el medio ‘15 Minutos’ sobre esa situación que vivió y cómo logró superarla.

“Me demoré tres años en reencontrarme. Durante este tiempo tuve días de llorar y llorar y no saber qué hacer, entré en depresión, pero un día dije que no podía seguir así y tomé la decisión de ser feliz y pensar en mí”, dijo la paisa.

Esto es lo que pesa Carla Giraldo en la actualidad

[ ”¿Plata para qué?”, el particular mensaje de la mamá de Yina Calderón tras salir de la UCI ]

Gracias a su decisión y cambiar por completo su estilo de vida, la presentadora y actriz logró llegar a los 54 kilos que es su peso actual, logrando no solo que se ve reflejado en su físico, sino también en su ánimo y, sobre todo, en su salud.