Los Bas Bois de ‘Sábados Felices’ se van a otro formato con nueva miniserie

De las calles a la pantalla grande: Los Bas Bois recordados por sus apariciones en el programa ‘Sábados Felices’ de Canal Caracol ahora lanzan su nueva miniserie llamada ‘Esa platica se perdió’. La miniserie fue grabada en diferentes escenarios en el municipio de Chía (Cundinamarca) y contó con la participación de reconocidos actores como Juancho Arango, famoso por sus diferentes papeles en novelas como ‘El Cartel de los Sapos’ y ‘Arelis Henao: Canto para no llorar’.

Luz Estrada, actriz ganadora del India Catalina por su personaje antagónico en ‘Las Hermanitas Calle’; Camilo Cifuentes, Coach de ‘Yo Me Llamo’ e imitador en ‘Voz Populi’ de Blu Radio; Angélica Jaramillo, ex finalista de ‘Protagonistas de Novela’; Julio Ramírez, Hernando Herrera y Javier Rodríguez, ex integrantes del programa de cámaras escondidas ‘También Caerás’; todos bajo la dirección del también actor Juan Carlos Vargas.

Los Bas Bois, fueron seleccionados como ganadores entre 94 participantes por jurados de la talla de Juan Carlos Maso (director de cine), Alejandro Zapata (productor) y Andrés Lopera (guionista), en la categoría de Miniserie del primer programa de incentivos audiovisuales Camaleón, iniciativa promovida por Actores Sociedad Colombiana de Gestión.

Los Bas Bois de ‘Sábados Felices’ lanzan su nueva miniserie llamada ‘Esa platica se perdió’

“Gracias a este premio logramos un sueño que jamás imaginábamos que podíamos tener tan rápido, nos sentimos muy orgullosos porque ha sido un gran esfuerzo de todo el equipo de trabajo y amigos”, afirma Hernando Herrera, creador de la idea y quien interpreta a ‘Sayayin’ en la serie.

También puede leer: Presentador de RCN y actor de la novela ‘Diomedes’ lo retuvieron en Venezuela y no lo dejaron entrar al país

Los influencers están muy entusiasmados de poder llevar sus divertidas historias, ahora a la pantalla grande, con su nueva miniserie la cual se podrá ver muy pronto en las principales plataformas digitales.