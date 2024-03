Critican a Melfi por lo que respondió a pregunta de Alejandro Estrada

El actor Alejandro Estrada estuvo de invitado en ‘La Previa’ de ViX así como en la anhelada gala central de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia para mostrar su posición respecto a lo que ha sido la cercanía y muestras afecto de su esposa Nataly Umaña con el panameño Miguel Melfi.

En ambos programas el también empresario dejó saber su punto de vista y respondió algunas de las preguntas que se hacía el público desde hace días. Una de ellas es si el matrimonio era abierto lo cual negó. Así como que no se trata de ninguna estrategia, pero que sí hubo lineamientos antes de entrar al programa.

Durante sus palabras precisó que el tema de las fotos de Instagram fue para alejarse de los recuerdos y que para definir el futuro de su relación con Nataly Umaña esperará para hablarlo en privado.

Y pese a que hasta último minuto se mantuvo la expectativa sobre si entraría o no a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia el actor indicó que debe analizar bien la situación para su ingreso. Sin embargo, durante el programa tuvo la oportunidad de hacer dos preguntas de manera anónima por medio de ‘El Jefe’ a su esposa y a Miguel Melfi.

“¿Qué representa para ti estar en ‘La Casa de los Famosos’?” fue una de las preguntas a Nataly Umaña la cual contestó diciendo que “representa una reconexión conmigo misma”. La segunda pregunta era “¿Qué es lo que realmente valoras en la vida?”, a lo que la actriz respondió que “Mi familia, valoro en la vida la honestidad, ser clara con lo que quiero con lo que pienso y con lo que me hace feliz”.

Sin embargo, para el panameño también hubo pregunta por lo que fue también llamado al confesionario de ‘La Casa de los Famosos’ a contestar, también de manera anónima, la pregunta que Alejandro Estrada hacia desde la gala central en compañía de Cristina Hurtado y Carla Giraldo.

“Digo de que puede repercutir de forma negativa en algunas otras personas, puede pasar. Al igual que cualquier tipo de relación que ocurra aquí dentro de la casa puede causar incomodidades en otras personas. De eso yo estoy consciente y he respondido anteriormente de que la verdad obviamente no me siento bien en el fondo con todo lo que está pasando y con todo lo que puedan sentir algunas otras personas. Pero, sinceramente fue algo que no elegí, que ninguno de los dos eligió y que si se dio pues no fue porque lo quisiéramos nosotros”

— Miguel Melfi